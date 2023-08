Barbie Film führt dazu dass Frauen toxische Männer verlassen

Kaum zu glauben wozu der Film führt.

Wir sind mal wieder bei einer Schlagzeile von der ich nicht dachte, dass ich sie je schreiben würde. Aber es scheint als hätte der aktuelle Barbie Film einen sehr positiven Effekt auf die Welt. Als konservative Männer begannen, aus Barbie-Vorführungen herauszukommen und gegen den Feminismus zu wettern und sich darüber zu echauffieren, wie “woke” es sei, sich zu trauen, über das Patriarchat zu sprechen, wussten wir alle, dass dieser Film zwischen den Geschlechtern für einige unangenehme Dramen sorgen würde.

Und wie sich herausstellt, beenden nach dem Barbie Film zahlreiche Frauen tatsächlich ihre Beziehungen, wenn sie das Gefühl haben toxische Männer an ihrer Seite zu entdecken.

” Ich lasse mich von einem Mann nicht wie Scheiße behandeln. Das mache ich einfach nicht. Ich habe genug”, sagte kürzlich eine TikTokerin in einem fast dreiminütigen Video über das Beenden ihrer Beziehung, nachdem ihr Freund abgesprungen war, den Film zu sehen, und sie ihn ohne ihn gesehen hatte. “Er hat nie gedacht, dass ich das tun würde. Also danke, Barbie, dass du mich ermächtigt hast, mir Selbstvertrauen gegeben hast. Dass du mich erkennen lässt, dass ich Besseres verdiene.”

Der Barbie Film ist wohl wie ein Filter für toxische Männer

Für diejenigen, die noch keine Gelegenheit hatten, Barbie zu sehen, ohne zu sehr in Spoiler einzusteigen, dreht sich der Film um eine der Barbies, gespielt von Margot Robbie, die mit ihrem Ken (Ryan Gosling) in die reale Welt reisen muss, um herauszufinden, was dazu führt, dass sie Dinge tut, die von makellosen Barbies unerwartet sind, wie Cellulite zu bekommen.

Barbieland wird als ein spaßiges und vergnügliches Land dargestellt, das von Frauen geführt wird und für Frauen da ist, wobei die Kens nur da sind – eine offensichtliche Anspielung darauf, dass die männlichen Puppen im Laufe der Jahre nicht so wichtig für die Spielzeuglinie waren wie nun, all die Barbies. Aber als Ken im wirklichen Leben das Patriarchat entdeckt, beschließt er, dass einige Dinge in Barbieland geändert werden müssen.

Der Film ist eine komödiantisch übertriebene, aber letztendlich nicht zu unrealistische Darstellung davon, wie sich die Gesellschaft immer noch nicht so entwickelt hat, wie die Menschen es gehofft hatten, und wie das tatsächlich sowohl Männern als auch Frauen schadet. Tatsächlich ist es ein kleiner Feminismus 101.

take your boyfriends to the barbie movie & if they hate it, dump them 🫶🏼 — Kate Austin (@KateAustin_) July 24, 2023

Aber einige Männer verhalten sich so, als ob diese fiktive Geschichte, die auf die Realitäten der Ungleichheit für Frauen in der modernen Zeit hinweist, tatsächlich nur “Männerhass” sei, wie der rechtsgerichtete Kommentator Matt Walsh vorhersehbar beklagt hat.

Im Gegenzug scheint die mangelnde Empathie, die von solchen Männern gezeigt wird, ihren Freundinnen genau zu zeigen, wer sie sind – und die Frauen haben genug davon. Toxische Männer werden nach dem Barbie Film einfach nicht mehr tolleriert.

“[Mein Freund] hat mir gesagt, dass er von dem Film wirklich beleidigt war”, sagte u/notalaskakidd den Redditors und gab zu, dass sie gehofft hatte, Barbie würde ihm die Realität vor Augen führen. “Vielleicht war es längst überfällig, aber das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich war es leid, mit seiner Einstellung und Respektlosigkeit umzugehen, und war vielleicht auch von dieser Mädchen-Power-Euphorie erfasst. Also habe ich ihm gesagt, dass es vorbei ist.”

If your boyfriend or husband is personally offended by anything in the Barbie movie you have to break up with him. I don’t make the rules — Mrs. ₿onnie Freeman (@FTL_Bonnie) July 26, 2023

Inzwischen sind die chinesischen sozialen Medien voll von Frauen, die vorschlagen, Barbie als “einen Test für die Ansichten ihres Partners über Feminismus und Patriarchat” zu verwenden, so Insider.

Der Ton ist auf Twitter ähnlich, insbesondere da Leute wie Walsh und Ben Shapiro versuchen, von potenziellem Ärger zu profitieren, indem sie beeinflussbare Männer mit geringer Medienkompetenz dazu bringen, ihre völlig fehlgeleiteten Interpretationen des Films zu übernehmen.

Sicher, es ist “nur” ein Film, aber wenn das gemeinsame Ansehen eines Films offenbart, dass zwei Menschen die Welt auf völlig unterschiedliche Weisen sehen und eine Person kein Interesse daran hat, eine andere Perspektive anzuerkennen, die offensichtlich mit einer astronomischen Anzahl von Frauen in Resonanz steht, klingt das nach ziemlich grundlegender Unvereinbarkeit.

Ihr glaubt das nicht? Nehmt Eure/n Partner/in dieses Wochenende mit, um Barbie anzuschauen, und findet es heraus.