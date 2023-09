Baldur’s Gate 3 bringt dringend gewünschtes Feature mit einem Update!

Baldur's Gate 3 Fakten

Mit Update Patch 3 fügt Larian Studios ein neues Feature zu Baldur’s Gate 3 hinzu, den Magic Mirror, der den Spielern Zugang zu einer heiß ersehnten Funktion bietet. Nach einer langen Early-Access-Phase hat Larian Studios Anfang August endlich die Vollversion von Baldur’s Gate 3 veröffentlicht, die sowohl bei Kritikern als auch kommerziell erfolgreich ist.

Das Spiel bietet eine Fülle von Inhalten, die die Spieler erkunden können, wobei nahezu alles durch einen Würfelwurf im Stil von Dungeons and Dragons beeinflusst wird, was sicherstellt, dass jeder Durchlauf einzigartig ist.

Ein weiteres Element des Erfolgs des Spiels sind die regelmäßigen Updates, die neue Features, Verbesserungen und Bugfixes hinzufügen, um das Spielerlebnis reibungslos zu gestalten. Larian hatte vor, Patch 3 für Baldur’s Gate 3 früher in dieser Woche zu veröffentlichen, aber es gab eine leichte Verzögerung bis zum 22. September, um mehr Zeit für Tests zu ermöglichen.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die vollständigen Details noch rar, aber laut Larian ist Patch 3 “ein großer”, der ein neues Feature namens Magic Mirror enthält, eine Lösung für eine von den Fans dringend gewünschte Funktion.

With Patch 3 comes the Magic Mirror, which lives in your camp and allows you to change your Tav’s appearance whenever you’d like!

💄 Change appearance, voice, pronouns

🧝‍♀️ Race & body type can’t be changed

🪞 Can’t alter Origins — they’re all *very* particular about their hair pic.twitter.com/LJ6y9CZ58F

— Baldur’s Gate 3 (@baldursgate3) September 21, 2023