Avengers: Damage Control VR Trailer enthüllt die Rückkehr von Major Villain zur MCU

Das neueste Virtual-Reality-Erlebnis von The VOID wurde als “Avengers: Damage Control” von Marvel Studio angekündigt. Der erste Trailer zeigte Shuri, wie er einen neuen Prototyp des Iron Man-Anzugs präsentierte, ohne dass etwas anderes über die Geschichte verraten wurde. Jetzt werden die Fans im kürzlich veröffentlichten Story-Trailer sehen, dass eine alte Bedrohung für die MCU wieder aufgetaucht ist: Ultron.

Der vollständige Trailer zeigt Doctor Strange in seinem Sanctum Sanctorum, der davor warnt, dass ein Bösewicht heimlich seine Kräfte wieder aufbaut und wieder auftaucht. Plötzlich überquert eine große Gestalt den Bildschirm und zeigt einen wiedergeborenen Ultron. Eine nach James Spader klingende Stimme kommt durch und sagt ominös: “Sie haben das große Bild nicht gesehen, aber jetzt kein Zurück mehr.” Es ist klar, dass Marvel den Fans ein umfassendes Erlebnis bieten möchte, da sich die Spieler durch feindliche Runden kämpfen und dabei ein paar bekannte Gesichter treffen.

Ultron wurde erstmals von Tony Stark als friedenserhaltende Maßnahme für die Welt in die MCU eingeführt. Mit der Stark-Technologie und dem Mind Stone wurde Ultron sich der Menschheit bewusst und als größte Bedrohung für die Erde angesehen. Die Avengers kämpften und besiegten Ultron in den Avengers: The Age of Ultron. Allerdings wurden nicht alle seiner Komponenten gefunden und schließlich auf dem Schwarzmarkt verkauft.

Jetzt ist Ultron wieder in Gefahr und die Fans können mitkämpfen. Spieler können sich mit Spider-Man zusammenschließen, um die Rekruten in der Verwendung ihrer neuen Anzüge zu schulen, die eine Kombination aus Wakandan- und Stark Industries-Technologie darstellen. Marvel hat keine Kosten gescheut, da Auftritte von Charakteren wie Black Panther, The Hulk, Antman und The Wasp auch im Verlauf des Spiels zu sehen sind. Die Bewegung der Hände der Spieler hilft im Kampf neben den Avengers.

Für diejenigen, die mit der Technologie von The VOID nicht vertraut sind, tragen die Spieler Headsets und tragbare Rucksäcke, die für ein umfassendes Erlebnis sorgen. Es gibt mehrere Räume, die in einem labyrinthartigen Durchgang angeordnet sind, um die Ebenen durch das Spiel zu führen. Die Headsets verwenden ein Inside-Out-Tracking, sodass die Spieler keine Controller oder Handschuhe benötigen, wenn sie physisch durch das Spiel von The VOID gehen. Die Spieler können mit der Umgebung interagieren, die teilweise virtuell und teilweise physisch ist. Andere Elemente wie Hitze und Geruch tragen dazu bei, das Erlebnis zu verbessern und etwas zu werden, das über die Norm der virtuellen Realität hinausgeht.

Avengers: Damage Control wird für einen begrenzten Zeitraum an mehreren Standorten im The VOID erhältlich sein, darunter New York City, Atlanta, Santa Monica und der Disney District in der Innenstadt von Anaheim, CA. Tickets können hier gekauft werden.

