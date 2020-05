Absurd! Autokino Wien darf noch immer nicht aufsperren – Betrieb würde kontaktlos funktionieren

Wien, Österreich – In Zeiten wie diesen ist ein wenig Entertainment bei den Bürgern doch äußerst willkommen und eine schöne Abwechslung. Noch mehr Abwechslung ist dies, wenn die Attraktion außerhalb der eigenen vier Wände geschieht, immerhin hat man von diesen langsam genug. Das Projekt “Sicheres Kino” und somit die Wiederbelebung des Autokino Wien (in Groß Enzersdorf, aber direkt an der Stadtgrenze) garantiert ein kontaktloses Erlebnis, scheitert es jetzt an Politik und Behörden?

Groß ist der Wirbel im Bezirk Gänserndorf, in Wien und darüber hinaus. Denn das einzige Autokino Österreichs, welches eigentlich nur noch sporadisch für Veranstaltungen geöffnet hatte, wurde von zahlreichen freiwilligen Helfern in einem riesigen Projekt wieder fit gemacht. Eigentlich ist man schon länger fertig, um aufsperren zu können. Der Betrieb des Autokino Wien würde völlig kontaktlos erfolgen. Doch während es in einigen Bereichen bereits Lockerungen der Maßnahmen gibt, darf das “Sichere Kino” mit aktuellem Stand erst Ende Mai öffnen.

Autokino Wien ist Freizeitanlage

Rechtlich gesehen ist das Autokino eine Freizeitanlage. Diese dürfen nach aktuellem Stand erst mit 29. Mai eröffnen. Auf den Social Media Kanälen des Projektes “Sicheres Kino” versuchen die Betreiber die Behörden umzustimmen, immerhin handelt es sich um das einzige Autokino Österreichs und eine Ausnahme wäre problemlos umzusetzen. Scheitert das tolle Projekt vorerst an Behördenwillkür und Bürokratiewahnsinn? Zuletzt protestierten die Projektbetreiber mit einer Schildaktion in den sozialen Medien. “Aufgrund der aktuellen Arbeitslage, aber auch aus Liebe zum Autokino Wien warten diese 15 großartigen Menschen auf eine behördliche Zusage!”, ist dort zu lesen. Ob es doch noch ein Happy End für das Autokino Wien geben wird? Dies steht aktuell in den Sternen, oder eher bei den Behörden und der heimischen Politik.