Sicheres Kino: Autokino an Wiener Stadtgrenze möchte wieder eröffnen

Groß-Enzersdorf, Österreich – Die Coronakrise hat schon so einiges in unserem Leben ins Negative verändert. Doch jetzt könnte es ein durchaus positives Comeback des kultigen Autokinos in Groß-Enzersdorf direkt an der Wiener Stadtgrenze geben.

“Sicheres Kino” an Wiener Stadtgrenze

Ein Problem haben die Betreiber aktuell jedoch, welches sie am Eröffnen von “Sicheres Kino” hindert.

Unter dem Motto “Sicheres Kino“ will man diesmal das eigentlich schon seit Jahren geschlossene Autokino in Groß-Enzersdorf, direkt am Stadtrand zu Wien, neueröffnen. Laut Insiderinformationen haben sich Kino-Freunde mit dem Besitzer zusammengeschlossen, um das Kino seit gut zwei Wochen soweit funktionsfähig zu machen. Die Betriebsanlagengenehmigung ist ebenso vorhanden und eigentlich könnte es schon langsam losgehen.

Sicheres Kino wartet auf Genehmigung

Durch die Corona-Krise ist in Österreich das Aufsperren von Dienstleistungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen laut Verordnung des Gesundheitsministers erlaubt, das Betreten durch Kunden ist jedoch untersagt. Ob die BH Gänserndorf daher eine Genehmigung erteilen wird ist aktuell noch fraglich. Interessant ist nämlich auch, dass der Ablauf völlig kontaktlos funktionieren würde. Denn Tickets würde man online kaufen können. Mit Hilfe eines QR-Codes kommt man dann ins Autokino und kann per Radiofrequenz über den eigenen Radio den Ton des Filmes empfangen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Jurist eine baldige Lösung erzielen kann und Kino Fans endlich wieder auf ihre Kosten kommen.

Deutsche Autokinos offen

In unserem Nachbarland Deutschland ist das Eröffnen von Autokinos übrigens gerade ein großer Trend und wer weiß wie lange sich die Coronakrise noch hinzieht, vielleicht wird es ja auch bei uns zu einem Trend – zumindest wenn sich die Behörden nicht querstellen.