Atomfall: Wie viel Spielzeit bietet das Survival-Action-Spiel?

Atomfall spielt in einer alternativen Realität, die von echten Ereignissen inspiriert ist. Fünf Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Windscale – dem schwersten Nuklearunfall in der Geschichte Großbritanniens – befindet sich das Land in einem Ausnahmezustand. Eine geheimnisvolle Quarantänezone wurde errichtet, in der du als Spieler ums Überleben kämpfst. Nun wurde bekannt, wie viel Spielzeit Atomfall bieten wird!

Erkunden, plündern, basteln, handeln und kämpfen – all das gehört zu deinem Alltag. Doch nicht nur Strahlung und Ressourcenknappheit sind dein Problem. In der verwüsteten britischen Landschaft lauern skurrile Charaktere, mysteriöse Kulte und zwielichtige Regierungsorganisationen, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Wem kannst du trauen? Und welche Geheimnisse verbergen sich in der Quarantänezone? Die Entwickler versprechen ein „Spielergesteuertes Rätsel“. Um dem Ganzen noch die Würze zu geben sind Waffen und Munition knapp. Das heißt das dich Gefechte ziemlich rannehmen werden.

Atomfall: Wie viel Spielzeit wird geboten?

Das kommende Survival-Action-Spiel Atomfall von Rebellion Developments wird eine Spielzeit von etwa 25 Stunden haben. – Für ein Action-Survival-Spiel also ganz schön knackig. – Das bestätigte Art Director Ryan Greene in einem Interview mit IGN.com. Doch wer sich nur auf die Hauptstory konzentriert, verpasst einiges – denn mit zahlreichen Nebenmissionen und optionalen Inhalten lässt sich die Spielzeit deutlich verlängern.

Die Entwickler versprechen eine dichte Atmosphäre, die das typisch britische Setting mit einer packenden Survival-Erfahrung kombiniert. Während du versuchst, in der gefährlichen Umgebung zu überleben, kannst du mit NPCs interagieren, Entscheidungen treffen und herausfinden, was wirklich hinter der Katastrophe steckt.

Ob du dich durchkämpfst oder mit geschicktem Handeln und Diplomatie deinen Weg findest, bleibt dir überlassen. Atomfall kombiniert klassische Survival-Elemente mit einer tiefgründigen Story und offenen Gameplay-Möglichkeiten.

Atomfall erscheint am 27. März 2025 für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Es startet auch im Xbox Game Pass Ultimate. Wenn du auf düstere Survival-Spiele mit einer spannenden Geschichte stehst, solltest du dir diesen Titel vormerken!