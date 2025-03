Atomfall: Alles über Release, Early Access und Editionen

Rebellion, das Team hinter der bekannten Sniper-Elite-Reihe, arbeitet an einem neuen Survival-Action-Spiel namens Atomfall. Das Spiel ist in einem alternativen 1960er-Jahre-Szenario angesiedelt, in dem Nordengland zu einer radioaktiv verseuchten Sperrzone erklärt wurde. Da der Release von Atomfall bald ansteht, findest du hier alle wichtigen Informationen zum Erscheinungstermin, den Special Editions und der Möglichkeit, das Spiel vorab zu spielen.

Der offizielle Release von Atomfall ist für den 27. März 2025 geplant. Das Spiel wird auf PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Interessant ist, dass es ab Release-Tag für Game-Pass-Nutzer ohne Aufpreis spielbar sein wird. Allerdings bietet der Game Pass keine Möglichkeit, das Spiel früher zu spielen. Für Early Access muss man stattdessen eine der Special Editions kaufen.

Welche Versionen von Atomfall wird es zum Release geben?

Es gibt drei Versionen von Atomfall, die du kaufen kannst. Die Standard-Edition ist für 49,99 Euro erhältlich und umfasst das Hauptspiel sowie das Basic Supply Bundle, sofern du eine Vorbestellung tätigst. Dieses Bundle beinhaltet eine Variante einer Nahkampfwaffe, ein Gegenstandsrezept und eine Beute-Kiste. Die beiden Special Editions bieten folgende Inhalte:

Deluxe Edition

Kosten: 69,99 €

Inhalt: Das Hauptspiel Atomfall Basic Supply Bundle Enhance Supply Bundle Einzigartige Pistolen-Variante Skin für den Metalldetektor Handbuch für Fähigkeiten Story-Erweiterungspaket Wicked Isle (erst nach dem Release verfügbar) Drei Tage früher Zugang bei Vorbestellung



Quarantine Edition

Preis: 89,99 €

Exklusiv für PC

Beinhaltet alles aus der Deluxe Edition plus: Digitaler Soundtrack von Atomfall Exklusives Wickerman-T-Shirt Digitales Poster und Postkarte Digitale Graphic Novel



Early Access für Atomfall

Um Atomfall drei Tage früher zu spielen, ist der Kauf der Deluxe Edition oder der Quarantine Edition erforderlich. Game-Pass-Nutzer haben diese Möglichkeit nicht und müssen bis zum offiziellen Release warten.

Warum geht es im Spiel?

Atomfall ist ein Survival-Action-Spiel, das auf wahren Begebenheiten basiert. Die Handlung spielt fünf Jahre nach dem Windscale-Reaktorunfall in Nordengland. Tauche ein in eine fiktive Sperrzone, sammle Vorräte, bastle Werkzeuge, handle mit anderen, kämpfe und nutze deine Überredungskunst, um in einer britischen Landschaft voller merkwürdiger Figuren, mystischer Elemente, Sekten und korrupter Regierungsorganisationen zu überleben.

