Atomfall: April 2025 Update – Patch Notes mit neuen Features & Bugfixes veröffentlicht

Das neueste Atomfall-Update bringt zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen, die das Spielerlebnis optimieren sollen. Neben der Behebung häufiger Bugs und Abstürze wurden auch spezifische Regionen des von Nordengland inspirierten Spielgebiets überarbeitet. Seit dem Launch am 27. März 2025 wächst die Spielerzahl stetig.

Entwickler und Publisher Rebellion Developments gab kürzlich bekannt, dass das nukleare Survival-Action-Adventure bereits von über 2 Millionen Spielern gespielt wurde – ein neuer Rekord für das Studio. Nachdem ein vorheriges Update das lästige Kein-Sound-Problem behoben hatte, setzt die aktuelle Patch-Runde die Optimierung fort.

📡Patch Update📡

A new update has rolled out for Atomfall. For a full list of patch notes please navigate to the link below. Thank you to our community for your continued reports!

📋Full list: https://t.co/uC2dgsp72G

🆘Help centre: https://t.co/LDMOiI4ojn pic.twitter.com/VQJMDpgli5

— Atomfall (@AtomfallGame) April 16, 2025