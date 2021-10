Assassin’s Creed Infinity ist NICHT kostenlos spielbar!

Assassin’s Creed - (C) Ubisoft

Über Assassin’s Creed Infinity weiß man bisher noch wenig. Nun gibt es zumindest Details zum Spiel dank einer Telefonkonferenz mit Investoren, in denen Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, Rede und Antwort gestanden ist.

Was ist Assassin’s Creed Infinity überhaupt? Was es nicht ist, kann man leichter beantworten: Kein Free-to-Play-Spiel, also nicht kostenlos spielbar. Es wird ein Spiel der Serie werden, bei denen viele der erzählerischen Elemente und Mechaniken den Fans bereits bekannt sind, nur eben als Live-Service-Titel der andauernd online gespielt wird. Das bedeutet ebenso, dass Infinity immer wieder erweitert wird.

“Innovativ und riesig”, so beschreibt der CEO von Ubisoft, Yves Guillemot, via VGC das Spiel. Aber, es ist noch weit entfernt. Es wird uns “mehrere historische Perioden” der Assassinen zeigen.

Frédérick Duguet, Chief Financial Officer von Ubisoft, erklärte den Investoren, dass sich das Action-Rollenspiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Bisher hat Ubisoft weder einen Trailer, noch Screenshots oder irgendetwas über das Spiel öffentlich gemacht. Doch die Fans von Assassin’s Creed machen sich jetzt schon sorgen, immerhin sind Live-Service-Spiele nicht jedermanns Sache.

„Es wird ein riesiges Spiel, aber mit vielen Elementen, die bereits in den Spielen vorhanden sind, die wir in der Vergangenheit veröffentlicht haben“, so Yves Guillemot.

Assassin’s Creed Infinity auf den Spuren von Destiny 2?

Wie Live-Service-Spiele funktionieren können, sieht man am Beispiel von Destiny 2. Der Loot-Shooter von Bungie (ehemaliger Halo-Entwickler) brachte die Fortsetzung als kostenpflichtiges Spiel auf den Markt. Mittlerweile ist es Free-to-Play und wird regelmäßig mit neuen kostenpflichtigen Inhalten versorgt. AC Infinity könnte wohl einen ähnlichen Weg gehen.

Vorerst bleibt aber eine Frage offen: Wann Ubisoft das Spiel, Assassin’s Creed Infinity, enthüllen wird. Das aktuelle Valhalla wird im zweiten Jahr mit DLC-Erweiterungen versorgt, etwas, das man von der Ubisoft-Spielserie bisher nicht kannte. – Das könnte auch bedeuten, dass es Ubisoft nicht all zu eilig hat, um sein wohl beliebtestes Franchise mit einen neuen Spiel zu erweitern.

Assassin’s Creed Infinity befindet sich bei Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec und anderen Ubisoft-Entwicklerstudios in Entwicklung.