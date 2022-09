Assassin’s Creed Infinity mit zwei neuen Spielen angekündigt

Assassin's Creed (C) Ubisoft

Die Katze ist aus dem Sack. Bei dem gestrigen Live-Event hat Ubisoft endlich konkretere Details zur Zukunft ihrer beliebtesten Spiele-Reihe enthüllt. Mit Assassin’s Creed Infinity erwartet Spieler kein eigenständiges Spiel, wie von vielen spekuliert, sondern ein Gaming-Hub, der mit einer Art Launcher verglichen werden kann. Weniger ein eigenständiges Spiel, soll es der Hub sein, den man zu sehen bekommt, sobald man die neusten Teile der Reihe startet. Um das Konzept genauer zu erklären, hat Ubisoft auch direkt die ersten beiden Spiele angekündigt, die jenen Service benutzen.

Assassin’s Creed Infinity ist ein Game Launcher

Codename Red soll dabei Fanträume endlich wahrwerden lassen und ein Action-RPG im feudalen Japan liefern. Das Spiel, das von Fans seit über einem Jahrzehnt gefordert wird, soll in naher Zukunft erscheinen und nun Gebrauch von dem Live-Service-Konzept machen. Zusätzlich kündigte Ubisoft in einem kurzen Teaser Codename Hexe an. Ein Spiel, über das zwar wegen der kryptischen Veröffentlichung kaum etwas bekannt ist, aber die deutsche Hexenverfolgung, etwas während des 30 Jährigen Kriegs, durchaus wahrscheinlich macht.

Inwiefern diesen beiden neuen Spiele mit dem Service zusammenhängen, erklären die Verantwortlichen dahinter im Interview mit IGN. ,,Ich denke jener Infinity-Ansatz erlaubt uns, unterschiedliche Erfahrungen verschiedener Größenordnungen zu haben.”, erklärt Marc-Alexis Côté über die neuen Möglichkeiten. Er führt weiter aus:

,,Man wird auf jeden Fall [Codename Red] als eigenständiges Spiel kaufen können. […] Aber das erste Ding, das man dann sieht, ist Infinity. Das ist, was es kohärent macht. Aber man kann natürlich auch Hexe separat kaufen. So stellen wir uns das alles heute vor. Es sind also immer noch die selben Spiele, die wir entwickelt haben, allerdings miteinander durch den Infinity-Hub verbunden. Und wenn man gerade Red spielt, sieht man natürlich, dass Hexe kommt und als Erinnerung, die man erkunden kann, verfügbar ist.”

Auch wenn die Erklärung ausführlich ausfällt, ist immer noch sehr viel unklar über Assassin’s Creed Infinity. So wirkt das Konzept lediglich wie ein Game Launcher, von wo aus man bestimmte Spiele der Reihe starten kann. Inwiefern dadurch eine Notwendigkeit für das Konzept entsteht, muss sich indes noch zeigen. Côté gab hingegen schon zu verstehen, dass Infinity die Zukunft aller Spiele der Reihe ausmachen soll.

