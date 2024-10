Anthem: Gibt es Hoffnung auf ein Comeback?

Anthem, das 2019 von BioWare veröffentlichte Spiel, hat eine sehr wechselhafte Geschichte hinter sich. Ursprünglich als groß angepriesenes Action-Rollenspiel gestartet, wurde es schnell von Spielern und Kritikern als unvollständig und fehlerhaft wahrgenommen. Ein geplanter Neustart, der Anthem NEXT genannt wurde, kam nie zustande, und die Entwickler von BioWare konzentrierten sich auf andere Projekte wie Dragon Age. Dennoch gibt es eine aufkeimende Hoffnung auf eine Rückkehr des Spiels.

In einer kürzlichen Tweet auf „X.com“ drückte Ben Irving, der als Produzent von Anthem fungierte, sein Interesse an einem Neustart des Franchise aus. „Ich würde Anthem eines Tages gern neu starten“, so seine Worte. Dabei ist erwähnenswert, dass Irving selbst nicht mehr bei BioWare arbeitet. Stattdessen ist Irving jetzt bei Crystal Dynamics, wo er das nächste Tomb Raider-Spiel betreut.

Wie wahrscheinlich ist ein Comeback?

Ein Comeback von Anthem könnte durchaus möglich sein, obwohl das ursprüngliche Spiel 2019 auf massive Kritik stieß. BioWare hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aus Fehlern lernen und bestehende Marken neu beleben können, wie es bei Star Wars: Jedi Survivor der Fall war. Viele Fans haben den Wunsch geäußert, dass BioWare ein überarbeitetes Anthem entwickelt, das die Stärken des Originals mit einer verbesserten Story und Gameplay-Elementen vereint.

Die Diskussion um ein Comeback gewinnt an Fahrt, besonders in Anbetracht der aktuellen Trends in der Gaming-Industrie, bei denen Reboots und Remaster sehr gefragt sind. Auch die Unterstützung von Spielern und die nostalgische Verbindung zur Marke könnten BioWare dazu ermutigen, eine Rückkehr zu erwägen.

Viele hoffen, dass BioWare aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und ein überarbeitetes Anthem präsentieren kann.

Was macht Anthem besonders?

Anthem bietet ein einzigartiges Spielerlebnis mit einer faszinierenden Welt und einem innovativen Gameplay. Die Möglichkeit, als Javelin, eine Art Kampfanzug, durch die Lüfte zu fliegen und in einer lebendigen Umgebung zu kämpfen, hebt das Spiel von anderen ab. Spieler haben sich oft eine tiefere Story und umfassendere Inhalte gewünscht. Ein gelungenes Reboot könnte diese Elemente verbessern und der Community etwas bieten, das die ursprüngliche Vision von Anthem verwirklicht.

Die Spielerbasis zeigt trotz der Enttäuschungen Interesse an einer Rückkehr. Viele Fans äußern sich in sozialen Medien und hoffen auf positive Neuigkeiten. BioWare steht unter Druck, die Erwartungen der Fans zu erfüllen und ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Die Frage bleibt, ob BioWare den Mut hat, ein neues Anthem zu entwickeln, das sowohl die Community anspricht als auch die hohen Erwartungen der Gamer erfüllt.

Insgesamt bleibt die Zukunft von Anthem ungewiss, doch die Sehnsucht nach einem Comeback ist spürbar. Auch bei mir, obwohl ich das Spiel 2019 als „unfertig“ tituliert habe.