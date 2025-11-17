Alle Codes für Where Winds Meet im November 2025: So holst du dir kostenlose Items in Sekunden

Adnan SiddiqiMitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

In Where Winds Meet kannst du dir jeden Monat kostenlose Belohnungen sichern, ganz ohne Aufwand. Die Entwickler veröffentlichen regelmäßig neue Codes, mit denen du gratis Echo Jade, Coins und besondere Items abstauben kannst. Gerade zum Start hat Everstone Studios wieder mehrere frische Codes verteilt, die dir im Spiel einen spürbaren Boost geben (gültig im November 2025).

Damit du keinen davon verpasst, findest du hier alle aktuellen Codes und erfährst, wie du sie im Spiel einlöst. Die meisten Codes funktionieren sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 (und später auch auf iOS und Android). Wenn du Where Winds Meet regelmäßig spielst, solltest du die Codes auf keinen Fall auslassen, denn die Belohnungen helfen dir in fast jedem Abschnitt des Spiels weiter.

Warum Codes in Where Winds Meet so wertvoll für dich sind

Where Winds Meet setzt auf Erkundung, Crafting, Kampfkunst, verschiedene Spielstile und eine große Open World, die sich immer weiterentwickelt. Viele Ressourcen kannst du dir zwar erspielen, aber manches dauert einfach lange. Genau hier kommen die Codes ins Spiel. Sie schenken dir Echo Jade, Währung oder sogar kosmetische Items, die dein Abenteuer leichter und abwechslungsreicher machen.

Gerade Echo Jade ist extrem begehrt, da du damit wichtige Verbesserungen freischaltest oder neue Fähigkeiten verstärkst. Je mehr du davon hast, desto schneller kommst du voran. Dass du viele dieser Items kostenlos erhältst, macht die Codes besonders attraktiv – und für dich lohnt es sich, regelmäßig vorbeizuschauen.

Aktuelle Codes für Where Winds Meet im November 2025

Hier findest du alle gültigen Codes, die du noch im November einlösen kannst. Sie liefern dir sofort spürbare Vorteile:

WWMGO1115 – 40 Echo Jade

– 40 Echo Jade WWM251115 – 10 Echo Jade, 5000 Coins, 1 Spielernamensschild

– 10 Echo Jade, 5000 Coins, 1 Spielernamensschild WWMGLyoutube – 20 Echo Jade, 5000 Coins, 2× Inner Way Note: Chest

– 20 Echo Jade, 5000 Coins, 2× Inner Way Note: Chest WWMGLtiktok – 10 Echo Jade, 10.000 Coins

– 10 Echo Jade, 10.000 Coins WWMGO1114 – 100 Echo Jade, 1 Resonating Melody

Offizielle Ablaufdaten gibt es bisher nicht, aber wie immer gilt: Löse die Codes lieber früher als später ein, um garantiert etwas davon zu haben. Die genannten Codes sollten weltweit überall gleich funktionieren.

So löst du die Codes in Where Winds Meet ein

Das Einlösen geht ganz schnell und funktioniert auf allen Plattformen gleich:

Öffne das Hauptmenü und gehe zu Einstellungen > Sonstige > Einlösecode. Gib den Code exakt so ein, wie er hier steht, und bestätige ihn. Anschließend findest du deine Belohnungen in deinem Posteingang und kannst sie dort sofort abholen.

Wenn du am PC spielst, kannst du die Codes direkt aus diesem Artikel heraus kopieren, so vermeidest du Tippfehler und sparst dir Zeit. Sollte ein Code nicht funktionieren, liegt das fast immer an einem Schreibfehler oder daran, dass der Code bereits abgelaufen ist. Achte vor allem auf häufige Stolperfallen wie „o“ statt „0“ und so.

Warum es regelmäßig neue Where Winds Meet Codes gibt

Die Entwickler nutzen Codes, um dich als Spielerin oder Spieler regelmäßig zu belohnen, die Community aktiv zu halten und neue Updates zu feiern. Besonders nach großen Events, frischen Patches oder saisonalen Änderungen kommen oft gleich mehrere neue Codes. Da Where Winds Meet gerade erst erschienen ist, kannst du künftig sogar noch häufiger mit Gratisbelohnungen rechnen, vor allem, sobald die Mobile-Version erscheint.

Wenn du Where Winds Meet spielst, solltest du die monatlichen Codes unbedingt nutzen. Sie geben dir kostenlose Materialien, Währungen und besondere Items, ohne dass du dafür grinden musst. Gerade die November-Codes 2025 fallen sehr großzügig aus und bringen dir sofort spürbare Vorteile. In einem anderen Artikel zeigen wir dir, wie populär das Rollenspiel derzeit auf Steam ist.

