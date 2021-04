Alex Kidd in Miracle World DX startet am 24. Juni für PC und Konsole

Alex Kidd in Miracle World - (C) Merge Games

Manchester, UK – Die Retro-Franchise wurde vom Entwickler Merge Games aus dem Dornröschenschlaf geweckt und in ein wunderschönes, neues Kleid gesteckt: Neben frischem Art-Style werden neue Modi und natürlich auch neue Level geboten. Damit auch neue Spieler nicht den Faden verlieren und ein wenig 80er-Feeling spüren, sind zudem sämtliche alte Level mit dabei – auf Knopfdruck lässt sich auch in den Classic-Modus wechseln. Alex Kidd is back in Miracle World DX!

Seit der Ankündigung im Juni 2020 warten Fans auf den Nostalgie-geladenen Titel Alex Kidd in Miracle World DX. Knapp ein Jahr später ist es am 24. Juni 2021 endlich so weit: Merge Games, bringt in Kooperation mit dem Entwicklerteam von Jankenteam die Neuauflage des Jump ’n’ Run-Klassikers aus den 80ern für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und Nintendo Switch für 19,99 Euro auf den Markt.

Rückkehr von Alex Kidd dauerte 3 Jahrzehnte!

Alex Kidd kehrt damit nach über 30 Jahren seit der Erstveröffentlichung 1986 für das SEGA Master System mit einem Story-Trailer zurück.

Merge Games aus Manchester (UK) veröffentlicht zudem eine Signature Edition zu Alexx Kidd in Miracle World DX, die ab sofort vorbestellbar ist (haltet dazu Ausschau auf Amazon.de). Die Sonderedition enthält eine Fülle an einzigartigen Sammlerstücken – ideal für jeden Langzeitfan:

Eine Alexx Kidd in Miracle World -Sammlerbox

-Sammlerbox Eine physische Ausgabe des Spiels

Ein Echtheitszertifikat

Ein Artbook

Den Soundtrack auf CD

Einen Schlüsselanhänger

Jankenpon-Karten

Anstecknadeln

Ein Sonnenstein-Medaillon mit dazugehöriger Tasche

So „modern“ wird Alex Kidd

Neben sämtlichen, bereits beliebten und bekannten Levels erstrahlt Alex Kidd in Miracle World DX in neuem Glanz. Auch die Bosskämpfe werden mit verbessertem Kampf-System in die Moderne katapultiert und auch die verschiedenen Modi können sich sehen lassen. Selbstverständlich gibt es auch neue Level, die die Geschichte rund um den jungen Hauptcharakter ausbauen und so eine frische Brise in das altbekannte Franchise bringen will.

Die DX-Version Alex Kidd in Miracle World enthält eine ganze Menge neuer Features: Der Retro-Modus bringt die nostalgischen Gefühle des Klassikers für SEGA Master System zurück, indem man in den eigens nachgebauten originalgetreuen Grafikstil wechseln kann. Der Boss-Rush-Modus ist hingegen komplett neu und lockt mit non-stop „Schere-Stein-Papier“-Action.

Key-Features der Retro-Neuauflage

Eine Legende – wiedergeboren! Neue und wiederkehrende Spieler tauchen in eine atemberaubende Neuauflage von Alex Kidd in Miracle World DX mit sensationellem, neuem Stil und packender, flüssigerer Steuerung ein.

mit sensationellem, neuem Stil und packender, flüssigerer Steuerung ein. Neue Modi – Modi wie der ‚Classic Mode‘ oder der ‚Boss Rush Mode‘ sind zusätzlich zur Standardausgabe verfügbar.

Alternative Bosskämpfe – neue und mechanisch verbesserte Bosskämpfe mit intuitivem Kampfsystem.

Neue Level – Spieler laufen, hüpfen, schwimmen und kämpfen sich durch neue Level, die die Story des Originals erweitern.

Klassischer Modus – Fans kehren zurück in die 80er mit Bosskämpfen, Dialogen, Leveln und Funktionen, die so nah wie möglich am Original auf dem SEGA Master System bleiben.

Neue und überarbeitete Musik – eine Fülle an neu interpretierter Musik sowie die Tracks des Originals erwarten die Spieler.

Alex Kidd in Miracle World DX bietet eine Reihe weiterer Neuerungen, wie beispielsweise eine Aktualisierung des Kampfsystems, der Bewegungsmechanik und ein neues Menü. Damit fühlt sich der Klassiker so flüssig an wie nie zuvor – einer Neuauflage würdig!

Das Spiel erscheint für PC und alle aktuellen Konsolen am 24. Juni 2021.