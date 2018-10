SEGA startete in diesen Stunden den Merchandising-Shop für Europa! Der ultimative SEGA-Shop beinhaltet jede Menge T-Shirts, Beanies, Snapbacks, Socken, Anstecknadeln, Tassen und so weiter…

Es kommt Weihnachten! Und was schenkt man alten SEGA-Fanboys? Na klar! Merchandising von Sonic, Alex Kidd, Golden Axe, Yakuza, Dreamcast, Mega Drive & Co.

Wer schon immer weiße Socken mit Dreamcast-Logo haben wollte, jetzt dafür 11 Euro ausgeben. Wo man beim Discounter eine Wochenration an Socken bekommt, gibt es hier ein Paar! Tolle Sache.

Wenn man sich in die Mailing-Liste eingetragen hat, bekommt man 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Der Shop startete bereits am 17. Oktober in den USA.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.