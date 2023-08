Alan Wake 2: Gameplay Trailer ist einfach nur düster!

Remedy Entertainment hat einen neuen düsteren und verworrenen Gameplay Trailer für Alan Wake 2 enthüllt, der eine geistverändernde surrealistische Vorschau auf die Dunkelheit bietet, die im Spiel erwartet. Aus dem, was der neue Trailer zeigt, steht dem titelgebenden Protagonisten Alan Wake ein weiteres schreckliches Abenteuer bevor, das dem Wahnsinn des ersten Spiels folgen wird.

Mitten in einer Flut von großen Videospielankündigungen auf der Gamescom 2023 gab der neueste Trailer von Alan Wake 2 den Fans einen unglaublichen Einblick in das, was sie erwartet, wenn das Spiel im Oktober startet. Trotz des überfüllten Line-ups erregt dieser Alan Wake 2-Trailer bereits die Aufmerksamkeit vieler Horrorfans.

Trapped in a nightmare, Alan Wake has been trying to write his way out. But what happens when something else escapes?

Here there’s only victims and monsters. And monsters wear many faces.

