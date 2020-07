8.7. ist Tag der Videospiele – #ThanksToVideoGames

Ihr habt es nicht gewusst? Oder verdrängt? Aber heute, am 8.7. feiern wir den „Tag der Videospiele„. Darum ist in sozialen Medien #ThanksToVideoGames gerade im Trend.

In den letzten Monaten gab es einige neue Videospieler, die aufgrund der Covid-19-Pandemie und dem notwendigen „daheim bleiben“ möglich gemacht wurde, sich die Zeit zu vertreiben. Vor allem die Nintendo Switch bekam einen regelrechten Hype und Spiele wie Animal Crossing: New Horizons dementsprechend großes Publikum.

Tausende von Videospiele-Fans haben über Spiele gesprochen. Die Games halfen ihnen neue Freunde zu finden, unvergessliche Momente zu bescheren und um ihren Kopf für die reale Welt frei zu bekommen. Mit #ThanksToVideoGames haben sie ihre Erlebnisse auf Twitter und anderen sozialen Medien geteilt. Dieser Hashtag scheint eine Reihe positiver Kommentare ausgelöst zu haben. Es ist klar, dass es eine riesige Gemeinschaft von Spielern gibt, die ihre kollektiven Erfahrungen schätzen, auch wenn die Spiele sie auf unterschiedliche Weise beeinflusst haben. Hier ein paar Beispiele von Twitter.

#ThanksToVideoGames I have a career I absolutely love, I have met the smartest, most inspiring, most fun human beings from all over the world and I’m able to keep in touch with everyone in Portugal, especially in these times ❤️ pic.twitter.com/VMbWLT5SW3

