Als Videospieler kennt man verschiedene Bezeichnungen für sein Hobby – die meistens andere Nicht-Videospieler vergeben. Als „Nerd“ bezeichnet zu werden ist seit dem Serien-Erfolg von „The Big Bang Theory“ eigentlich nichts besonderes mehr. Womit man Hakam Karim bezeichnen könnte? Freak ist noch ein wenig untertrieben.

Sony hat sein Erfolgssystem mit dem Firmware-Update 2.40 der PS3 erstmals im Jahr 2008 vorgestellt. Letzte Woche hat Guinness World Records Hakam Karim, der bei Hakoom für PSN spielt, für sein Können mit einem Zertifikat, das ihn als den weltbesten Platin-Trophäenträger zertifiziert, endlich erkannt. Er bekam ein Zertifikat am 19. September 2018 mit 1.691 anerkannten Platinum-Trophäen.

Hakam Karim sammelt gerne PlayStation Trophäen…

PlayStation-Trophäen werden in vier verschiedene Kategorien unterteilt: Bronze, Silber, Gold und Platin. Gamer bekommen sie oft nur für bestimmte Punkte in einem Spiel. Platin-Trophäen sind viel seltener und schwieriger zu sammeln. Während Games mehrere Bronze- und Silbertrophäen haben können, können sie nur ein Platin haben. Manche haben keine. Eine Standard-Platin-Trophäe erfordert normalerweise, dass ein Gamer jede andere Trophäe im Spiel freischaltet, in der Regel, indem er es nicht nur bei schwierigeren Schwierigkeiten absolviert, sondern auch die meisten seiner Geheimnisse entdeckt. In großen Spielen wie Horizon: Zero Dawn oder notorisch herausfordernden wie Dark Souls können sie besonders brutal sein. Karim hat Platinum erreicht, in beiden.

„Es gibt viele Trophäen, auf die ich stolz bin, aber diejenige, an die ich mich erinnere, war die Max Payne 3-Trophäe, bei der du das Spiel ohne Sterben absolvieren musstest“, sagte Karim in einer E-Mail gegenüber Kotaku (Original-Story).

Es ist eine silberne Trophäe mit dem Namen „The Shadows Rushed Me“, und es erfordert nicht nur, die ganze Zeit am Leben zu bleiben, sondern auch jedes Kapitel des Spiels innerhalb von 60 Sekunden abzuschließen. Jeder Tötung eines Spielers fügt dem Timer fünf Sekunden hinzu, während jeder Kopfschuss sechs addiert.

„Das ist die Trophäe, auf die ich am meisten stolz bin, wegen des Könnens und der Hingabe, die ich hineinbringen musste, um sie zu öffnen, und es hat ungefähr 20 Stunden gedauert (mit Wiederholungen natürlich).“

Karim ist 34 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Bahrain. Seit genau zehn Jahren sammelt er PlayStation-Trophäen. Sein erstes Platin hat er übrigens in Uncharted: Drake’s Fortune erreicht. Seitdem sammelt er.

Noch mehr „Freak’s“!

In den Wochen, seit er seine Sammlung zum ersten Mal eingereicht hat, um von Guinness verifiziert zu werden, hat er ein paar Dutzend mehr gesammelt und seine Gesamtzahl auf 1.724 erhöht. Während der meisten Zeit hat Karim es geschafft, an der Spitze der Trophäen-Bestenlisten zu bleiben. Damit ist er aber nicht alleine, wie man anhand der Anzahl von Platin-Trophäen denken würde. Es gibt einige Verfolger, die Chancen haben ihn einzuholen. „nmxwzy“ aus Hong Hong hat 1.618 Platinum-Trophäen. Der erste Europäer findet sich bereits auf Platz 3, „xLukk“ aus Polen mit 1.449 Trophäen aus Platin. Der erste deutsche Gamer ist „KeKuit“ mit 1.398. Der erste Österreicher findet sich auf Platz 35, „MarCCeoN“ mit 985. Das Leaderboard könnt ihr euch genauer auf PSNProfiles.com ansehen

Ob die Top-Trophäen-Jäger auch noch andere Hobbies haben?

