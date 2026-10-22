Zelda: Ocarina of Time: Nintendo kündigt weiteren digitalen Vorbestellerbonus an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint bald für die Nintendo Switch 2. Jetzt hat Nintendo einen weiteren Bonus für frühe Käufer angekündigt: ein kostenloses digitales Wallpaper zum 40. Geburtstag der Zelda-Reihe. Allerdings gibt es einen Haken, denn das Angebot gilt laut der offiziellen US-Seite nur für digitale Käufe.

Das dürfte nicht bei allen Fans für Begeisterung sorgen. Während in einigen Ländern Sammlerobjekte wie Schlüsselanhänger oder Nachbildungen der Heiligen Steine angeboten werden, bekommen Käufer der digitalen US-Version lediglich ein Hintergrundbild.

So bekommt ihr das kostenlose Zelda-Wallpaper

Wer sich den Bonus sichern möchte, muss die digitale Version des Remakes spätestens bis zum 23. November 2026 um 23:59 Uhr pazifischer Zeit kaufen. Das entspricht in Deutschland dem 24. November um 8:59 Uhr. Nach Ablauf der Aktion verschickt Nintendo eine E-Mail an die Adresse, die mit dem jeweiligen Nintendo-Account verknüpft ist. Über einen darin enthaltenen Link zu My Nintendo lässt sich das Wallpaper herunterladen.

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Verschiedene Formate sollen dafür sorgen, dass ihr das Motiv auf dem PC, Smartphone oder Tablet verwenden könnt. Wichtig ist allerdings: Die Aktion ist auf der US-Produktseite bestätigt. Ob deutsche Käufer unter denselben Bedingungen teilnehmen können, sollte vor dem Kauf im jeweiligen regionalen Nintendo eShop überprüft werden.

Andere Länder bekommen deutlich mehr Sammlerboni

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen den Regionen. In Japan warten beispielsweise Artcards, ein Aufsteller und ein Sticker zum 40. Jubiläum. In Deutschland wurden bei ausgewählten Händlern außerdem ein Okarina-Schlüsselanhänger und weitere Extras angeboten.

Das Remake selbst erscheint am 5. November 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Nintendo verspricht überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge und orchestrale Musik. Ob das Wallpaper auch hierzulande als offizieller Bonus verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Für Sammler dürfte sich deshalb ein genauer Blick auf die Angebote der regionalen Händler lohnen.