Zelda: Ocarina of Time Remake im ersten Test! Nintendo macht fast alles richtig, aber …

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zwei Tage vor dem Release von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 ist eine erste vollständige Rezension aufgetaucht. Der US-amerikanische Radiosender NPR veröffentlichte seinen Test offenbar früher als vorgesehen und entfernte ihn zunächst wieder. Die Bewertung fällt grundsätzlich positiv aus, doch Redakteur hat ein Problem mit Nintendos Neuauflage: Das Remake ist wunderschön und spielt sich deutlich besser, wirkt an einigen Stellen aber fast schon zu glatt.

Der vollständige Text wurde auf Reddit verbreitet. „NPR“ spricht von einem hervorragenden, modernisierten, aber sehr vorsichtigen Remake. Eine numerische Wertung wird nicht genannt.

Nintendo verbessert den Wassertempel und verändert bekannte Figuren

Besonders die modernisierte Steuerung kommt gut an. Link kann jetzt auf Knopfdruck springen und sprinten, während sich Gegenstände über ein Schnellmenü wechseln lassen. Das ständige Pausieren zum Ausrüsten von Bogen, Bomben oder anderen Werkzeugen entfällt weitgehend. Auch das Kampfsystem reagiert flüssiger, obwohl das Wechseln zwischen anvisierten Gegnern weiterhin umständlich sein soll.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es für alle, die sich noch an den berüchtigten Wassertempel erinnern: Der Dungeon soll diesmal deutlich weniger frustrierend sein. Das neue Questprotokoll „Threads of Time“ hilft außerdem dabei, nach längeren Spielpausen wieder den richtigen Weg zu finden.

Nintendo hat allerdings nicht nur die Technik verbessert, sondern auch einige Charaktere verändert. Mido wirkt weniger wie ein gemeiner Raufbold und mehr wie ein überfürsorglicher Anführer. Die Eule Kaepora Gaebora wiederholt ihre langen Erklärungen nicht mehr bei versehentlich falschen Antworten. Auch Navis berühmtes „Hey! Listen!“ soll deutlich seltener zu hören sein.

Das macht den Spielablauf angenehmer, nimmt dem Original laut „NPR“ aber ein Stück seiner Persönlichkeit.

Das Remake sieht beeindruckend aus, bleibt aber sehr vorsichtig

Die neue Grafik wird ausdrücklich gelobt. Vor allem die detaillierten Umgebungen und erweiterten Animationen hinterlassen Eindruck. Allerdings passen die realistischeren Texturen nicht immer zu den überzeichneten Figuren. Besonders Naboorus neues Aussehen wird kritisiert. Einige Zwischensequenzen seien außerdem länger geworden und würden dadurch das Tempo der Geschichte bremsen.

Eine weitere Änderung betrifft die Großen Feen: Ihre Verbesserungen sind nicht mehr kostenlos und können bis zu 500 Rubine kosten. Dafür lassen sich in den Geldbörsen jetzt größere Beträge aufbewahren.

Insgesamt sieht „NPR“ das Remake eher in der Tradition von Demon’s Souls als von Final Fantasy VII Remake. Nintendo bewahrt die ursprüngliche Geschichte und modernisiert vor allem die Präsentation und Bedienung. Wer eine komplette Neuinterpretation erwartet, dürfte deshalb enttäuscht werden.

Die Redaktion lobt den Aufwand, vermisst aber das Gefühl, etwas wirklich Neues zu entdecken. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint übermorgen, am 05. November 2026, exklusiv für Nintendo Switch 2. Der NPR-Test liefert damit einen ersten vollständigen Eindruck, ist allerdings noch kein repräsentatives Bild der internationalen Wertungen.