Yomawari: Midnight Shadows – TEST

Wie wäre wohl das Leben im 19. Jahrhundert mit der Technologie des 21.? Ready at Dawn hat sich Gedanken gemacht!

Die Story

Wir schreiben das Jahr 1886, es ist ein grauer November in London. Wir übernehmen die Kontrolle einer Person, welche sich im Gefängnis befindet. Wieso? Wir wissen es nicht. Der Charakter schafft es zu fliehen. Hier folgt ein Cut und wir starten die Story eine Woche vor diesen Ereignissen.

Unser Charakter ist Sir Gallahad, ein Ritter der Tafelrunde. Ja, es handelt sich um die Tafelrunde König Arthurs, welche zu seiner Zeit etabliert wurde und noch bis heute Gültigkeit hat. Sie bezeichnen sich als „The Order“ in der heutigen Zeit. Man würde annehmen ihre Entstehungsgeschichte ist ein wesentlicher Teil derGeschichte, es ist jedoch nebensächlich. Mehr wird darauf nicht eingegangen.

Diese Ritter reiten jedoch nicht auf Pferden in eiserner Rüstung durch die Gegend, nein sie tragen Waffen und spazieren durch die Gassen von Whitechapel, um die Bewohner gegen Bedrohungen zu beschützen. Eine davon ist Jack the Ripper, welcher mehrere Menschen in den letzten Tagen getötet hat.

Einer für alle

Sir Gallahad ist Teil eines Teams, bestehend aus Isi, der einzige weibliche Charakter des Ordens, Marquis, ein Franzose und Percival, der älteste in der Runde. Ausgerüstet mit den neuesten Waffen begebt ihr euch auf die Suche nach dem Ripper.

Der Weg ist klar vorgegeben, ihr könnt keine alternativen Routen einschlagen, jedoch habt ihr die Möglichkeit eure Umgebung in Ruhe zu durchsuchen. Ihr findet Zeitungen, Fotos, als auch Audio-Aufnahmen von Gesprächen und Reden, welche euch ein wenig Einblick in die Welt gewähren. Zur Story an sich tragen sie aber sehr wenig bei.

Auf eurer Suche stößt ihr plötzlich auf Widerstand. Es ist die Rebellion, welche gegen den Orden kämpft. Was ihr genaues Ziel ist, bzw. wofür sie kämpfen ist unklar und bis zu einem gewissen Grad bleibt es auch.

Als ihr euch dann tiefer in den Untergrund von London begebt, tauchen neben den Rebellen noch weitere, neue Gegner auf: Werwölfe! Die sogenannten Lycans greifen die Menschen an, wieso sie existieren und seit wann wird jedoch nicht erläutert, ähnlich wie beim Virus in Last of Us. Sie sind einfach da und sie sind böse.

Jetzt könnt ihr eure Fähigkeiten testen.