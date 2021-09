Xbox Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Oktober

Einen Klassiker, Resident Evil Code Veronica X, gibt es im Oktober 2021 bei Xbox Games with Gold gratis. - (C) Capcom, Microsoft - Bildmontage DailyGame

Im Oktober 2021 warten im Rahmen der “Games with Gold” wieder tolle kostenlose Spiele auf Xbox-Spieler: Dabei stehen zwei Titel speziell für Xbox Series X/S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X/S und Xbox One spielst.

Hier findest du die Games with Gold im Oktober 2021:

Advertisment

Aaero

Aaero ist ein Science Fiction-Shooter mit rasanter Action, atmosphärischer Grafik und fesselnden Musikelementen. Du rast mit Deinem Raumschiff auf der Jagd nach Lichtbändern durch atemberaubende Level und lässt Dich von der Energie der Spielmusik leiten. Stelle Dich ungewöhnlichen Gegnern und kämpfe gegen epische Level-Bosse – das alles untermalt von einem unglaublichen Soundtrack von Künstler*innen wie Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal und vielen anderen.

Aaero ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Hover

Hover ist ein actionreiches Spiel, in dem Du den echten Nervenkitzel anspruchsvoller Parkour-Hindernisläufe erlebst. Allein oder gemeinsam mit anderen Spieler*innen im Multiplayer schließt Du Dich dem Aufstand an und verhöhnst die Sicherheitskräfte einer freizeitfeindlichen Tyrannei. Stelle Dich den unzähligen Herausforderungen einer futuristischen grenzenlosen Welt und suche Dir Verbündete, verbessere Deine Ausrüstung oder vollführe beeindruckende Tricks und Combos.

Hover ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Castlevania: Harmony of Despair

In diesem Kapitel des klassischen Castlevania-Franchises betrittst Du die atmosphärische 2D-Welt eines düsteren Höllenhauses. Dort verbündest Du Dich mit den berühmtesten Helden der Serie und stellst Dich Deinem uralten Nemesis Dracula. Mit vielfältigen neuen Modi wie dem Koop-Modus oder dem Survival-Modus kommt in Deinem Kampf gegen die Vampirplage keine Langeweile auf.

Castlevania: Harmony of Despair ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Resident Evil Code: Veronica X

Seit der Zerstörung von Raccoon City sind drei Monate vergangen. Claire Redfield reist nach Europa, um nach ihrem Bruder zu suchen. Doch es kommt anders als erwartet und sie wird verschleppt auf die geheimnisvolle Insel Rockfort Island. Dort wird sie kurz nach ihrer Ankunft angegriffen – und inmitten des Chaos wird eine Horde von Zombies freigelassen… Wird Claire den Schrecken der Insel entkommen und ihren Bruder finden?

Resident Evil Code: Veronica X ist vom 16. bis zum 31. Oktober auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.