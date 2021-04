Xbox Game Pass: Laut Berichten bereits 23 Mio. Abonnenten (Gerücht)

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Das Wachstum des Xbox Game Pass die letzten Jahre ist massiv. Immerhin handelt es sich um einen monatlich bezahlten Abo-Dienst, der nicht immer das Spiel liefert, dass man sich wünscht. Aber Microsoft hat mit der Bethesda-Übernahme nun 23 interne Entwickler-Studios und der Erfolg kommt erst so richtig, wenn viele Blockbuster wie Halo Infinite erscheinen.

Während die letzte „offizielle“ Zahl im Januar 18 Millionen Game Pass-Abonnements betrug, berichtet der Insider Jez Corden von Windows Central, dass der Xbox Game Pass am 20. April tatsächlich 23 Millionen erreicht hat. Das heißt gegenüber April 2020 hätte es einen Zuwachs von 13 Millionen Spielern gegeben.

Xbox Game Pass: Abo-Zahlen im Überblick

Im April 2020 sagte Microsoft, dass man 10 Millionen Abonnenten erreicht hat. Ein wichtiger Meilenstein.

Im September 2020 waren es bereits 15 Millionen.

Weitere 3 Mio. kamen im Januar 2021 dazu.

Laut Jez Corden erreicht der Xbox Game Pass aktuell 23 Millionen Spieler. Das wäre ein Wachstum von 8 Millionen in 3 Monaten.

Wenn dieser Trend anhält, dann wird man zum Release von Halo Infinite im November 2021 wohl 30 Millionen Spieler erreicht haben. Vielleicht noch früher, wenn man Xbox Series X-Konsolen schneller produzieren könnte. Allerdings ist das unwahrscheinlich, aufgrund des Mangels an GPU-Chips.

Pandemie als Turbo für neue Abonnenten?

Derzeit gilt Covid-19 als Argument, dass sich die Xbox Game Pass-Zahlen so schnell entwickeln. Allerdings gibt es auch einige große Namen, die dazu gekommen sind. Im November präsentierte man uns EA Play, also 60 weitere EA-Spiele, die dazugekommen sind. Destiny 2, Outriders und MLB The Show kamen ebenfalls in den XGP dazu.

Die ganz großen Xbox-Titel kommen aber erst. Immerhin sollte Halo Infinite, Perfect Dark, Avowed, Fable, Starfield, Hellblade 2 und The Elder Scrolls 6 den Xbox Game Pass weiter antreiben. Bis die 100 Millionen-Marke erreicht wird, wird aber noch einiges Wasser die Donau runterfließen.