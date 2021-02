Wollte Microsoft Gearbox kaufen bevor Embracer den Deal gemacht hatte?

Microsoft Logo - ©Microsoft

Letztes Jahr kam es in der Gaming Industrie zu einigen überraschenden Einkäufen. Die wohl größte Überraschung war der Deal zwischen den Xbox Game Studios und Bethesda Softworks. Microsoft war in einem Kaufrausch und überlegte wohl auch Gearbox zu kaufen. Das Studio hinter der Borderlands Serie. Es kam zwar zu einem Kauf, jedoch durch die Embracer Group, zu der bereits so große Studios wie THQ Nordic oder auch Koch Media gehören.

Embracer macht Deal mit Gearbox bevor Microsoft es kann

Die Embracer Group ist in einem gewaltigen Übernahme-Vorgang. Laut der eigenen Homepage, gehören der Gruppe bereits 57 Studios an und das scheint kein Ende zu nehmen. Bei einem Deal um 1,3 Milliarden Dollar, sichert sich Embracer das Borderlands Entwickler Studio Gearbox. Aus diversen Insider Quellen heißt es, dass der Verkauf des Studios unausweichlich war. Denn hätte Embracer nicht zugeschlagen, so hatte wohl auch schon Microsoft ein Auge auf Gearbox geworfen.

Xbox Chef Phil Spencer sagte auch ganz offen, dass der ZeniMax Deal nur der Anfang war. Sie haben vor noch weitere Studios zu ihrem Konzern zu holen und halten momentan Ausschau. Auf Twitter berichten die beiden Xbox Insider Brad Sams und Jez Corden, dass wohl eines dieser Studios Gearbox war. Sams schreibt „Microsoft hatte sich Gearbox genau angesehen und wohl den Deal nicht abschließen können“ und wird von Corden darin bestätigt.