Borderlands 3 ist ein Spiel, von dem wir alle große Hoffnungen haben. Und zumindest was die Menge an Inhalten anbelangt, die den Spielern bereits beim Start angeboten wird, scheint es, als würde es diesen hohen Erwartungen gerecht. Gearbox Software hat über die Dauer der Hauptkampagne von 30 bis 35 Stunden gesprochen. Und da reden wir noch nicht von den vielen Nebenmissionen.

Als Anthony Nicholson kürzlich in einem Interview mit GamingBolt gesprochen hat, ging er auch auf dieses Thema ein und sagte, dass das Spiel „eine Menge Inhalt“ hat. Es wird „viel größer als Borderlands 2“ sein. Welches ja auch nicht besonderen klein geraten ist.

„Es ist viel größer als Borderlands 2“, so Nicholson. „Es gibt alle Arten von Nebenmissionen, es gibt natürlich die Hauptmission. Dann gibt es noch andere Dinge wie all die verschiedenen Herausforderungen, die wir haben. Das Spiel hat so viel zu tun, dass ich nicht genug zum Ausdruck bringen kann. Und das sind nur verschiedene Missionsarten, die man machen kann. Es gibt auch Erkundungen, Boss-Runs, solche Dinge. Es gibt also eine Menge Inhalte.“