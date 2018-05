Sony ist dafür bekannt die E3 in Los Angeles zu rocken. Wir erinnern uns nur zu gerne ins Jahr 2015 zurück, als das sogenannte „E3 of Dreams“ uns Ankündigungen zu The Last Guardian, Final Fantasy 7 Remake, Shenmue 3 und Horizon Zero Dawn brachte. Letzteres war eines der besten Games im letzten Jahr, das Remake zu Final Fantasy 7 wird aufgrund der Qualitätsansprüche von Square-Enix überhaupt neu entwickelt und Shenmue 3 erscheint 2019.

Heuer wird uns Sony vier Titel auf der Bühne zeigen: The Last of Us Part II, Spider-Man, das Samurai-Open-World-Spiel Ghost of Tsushima und Kojima’s Death Stranding. Ausschließen darüber hinaus dürfen wir nur eine Hardware-Ankündigung, nämlich jene zur PlayStation 5. Was ist dann die Überraschung?

Eine E3 ohne Überraschungen von Sony ist keine E3!

Deswegen dürfen wir nun vor dem 12. Juni in das Reich der Spekulationen gehen. Was sehr nahe stehen würde wäre eine Preissenkung auf die PlayStation 4-Konsolen-Modelle. Immerhin wäre das ein weiterer Push für die PlayStation 4 PRO, welche durch den Launch der Xbox One X einiges an Boden verloren hat. 4K-Fernseher sind nach wie vor ein Dauerbrenner und die passende Konsole muss ebenfalls dazu ins Haus. Aus strategischer Sicht wäre auch eine Kombi-Aktion Sony-Fernsehern natürlich wünschenswert.

3rd Party-Games: Offensichtlich ist nur Red Dead Redemption 2

Angesichts des Marketing-Deals von Sony mit Rockstar wird es so sein, dass wenn es in einer Show gezeigt wird, dann jener von Sony. Zu Red Dead Redemption 2 wird wohl erstmals auf der E3 2018 Gameplay-Material gezeigt und die Massen (und wir) werden auszucken!

Jeden anderen Titel den wir aufzählen könnten wäre Spekulation. Also ein erster Blick auf das Resident Evil 2 Remake oder aber auch ein Trailer von Shadows Die Twice, wäre zwar mehr als cool, aber eher nicht wahrscheinlich.