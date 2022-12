Weihnachten: FIFA steht seit 10 Jahren auf Platz 1 (GB)

Zum zehnten Mal in Folge steht das neueste FIFA (in diesem Fall FIFA 23) auf der Weihnachtsliste der Briten auf dem ersten Platz.

FIFA 23 - (C) EA SPORTS

Was wünscht du dir zu Weihnachten? – In Großbritannien gibt es im zehnten Jahr in Folge nur eine Nummer 1: FIFA. Daran wird das letzte Spiel der Serie, FIFA 23, nichts ändern, bevor es EA SPORTS FC heißen wird.

Wie die Zahlen von GamesIndustry.biz (via VGC) zeigen, ist der EA SPORTS-Titel im Vergleich zur Vorwoche um 67% gestiegen, bei den physischen Verkäufen. Wer mag schon einen Download-Code für das Spiel unter dem Weihnachtsbaum legen? Übrigens auf Platz 2 – wenig überraschend – Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022).

FIFA 23 das Lieblingsvideospiel unterm Weihnachtsbaum

Es mag durchaus sein, dass die Fußball-Weltmeisterschaft, bei der sich Argentinien mit Lionel Messi zum Weltmeister krönen konnte, das Interesse am virtuellen Fußball steigerte, aber in Großbritannien ist es schon wahrlich Tradition, dass ein FIFA-Spiel auf Platz 1 ist. Wie GamesIndustry.biz anmerkt, ist es bisher nur wenigen anderen Spiele-IPs gelungen, den zweiten Platz zu sichern. 2020 schaffte es Assassin’s Creed Valhalla auf Platz 2. 2018 war es Red Dead Redemption 2.

In den GfK-Charts aus Großbritannien findet man ohnehin nur bekannte Namen, bis auf Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, den einzigen Neueinstieg in den TOP 10.

Verkaufscharts aus Großbritannien

Im Zeitraum zwischen dem 12. und 17. Dezember 2022 kauften die Briten folgende Videospiele (physisch):