EA SPORTS: 4 Fußball-Weltmeister in Folge richtig vorhergesagt

Lionel Messi führte Argentinien in einem packenden Finale, dass zum Schluss so richtig spannend zum FIFA-Weltmeistertitel: EA SPORTS wusste es!

Lionel Messi in FIFA 23. - (C) EA SPORTS

Egal was Wettquoten, eure Fußball-Freunde oder sonst wer sagt: den richtigen Weltmeister zu tippen vermag EA SPORTS, bereits zum vierten Mal in Folge. Vor dem Turnier wurde eine spezielle WM-Rangliste in den neu veröffentlichten WM-Auftakt- und Turniermodi in FIFA 23 vorausgesagt, dass Argentinien Fußball Weltmeister 2022 wird.

Was für ein Spiel, was wir gestern gesehen haben. Nach 78 Minuten und einem Spielstand von 2:0 für Argentinien gegen Frankreich dachte jeder: das war es. Lionel Messi erfüllt sich seinen Lebenstraum und wird mit Argentinien Weltmeister. G.O.A.T. Legende. Seit 2005 bestritt Messi 172 Länderspielspiele. Doch dann ein Elfmeter und eine Wahnsinnsaktion von Frankreich. Neuer Spielstand 2:2. Es geht in die Verlängerung. Messi mit dem 3:2, sein 98. Länderspieltor für Argentinien. Kylian Mbappé, der Coverstar von FIFA 23, gleicht aus zum 3:3. Elfmeterschießen. Was für eine Dramatik! Den Elfmeterkrimi gewinnt Argentinien mit 4:2. Endstand also 7:5 nach dem Elfmeterschießen. Argentinien wird Fußball Weltmeister 2022.

FIFA 23: andere WM-Prognosen stellten sich als falsch heraus

EA SPORTS sagte den Weltmeister richtig voraus, aber andere Vorhersagen wie, dass England aus dem Turnier in der Gruppenphase ausscheidet und wer den goldenen Schuh gewinnen wird, waren falsch. Auch der Torschützenkönig war nicht richtig, diesen sicherte sich Mbappé mit 8 Treffern, vor Messi mit 7 Treffern.

Bei den drei vorangegangen Weltmeisterschaften hatte EA SPORTS übrigens auch recht, nicht nur 2022. Im Jahr 2018 wurde Frankreich als Turniersieger ausgemacht, während 2014 Deutschland der richtige Tipp war. Die Erfolgssträhne hält seit 2010 an, als Spanien den Weltmeistertitel nach Hause holen durfte.

EA SPORTS tippt bei Fußball Weltmeister besser als bei Super Bowls

Bei anderen Sportevents, wie dem Super Bowls liegt der Publisher von FIFA 23 und Madden NFL 23 hat der Videospiele-Publisher zwar eine gute Bilanz, liegt aber nicht immer richtig. Bei den letzten 11 Super Bowls waren nur fünf Tipps, wer diesen gewinnt, richtig.

Für Argentinien war es übrigens der dritte Weltmeistertitel. Den ersten holte man sich 1978 im eigenen Land, nachdem man vier Jahre davor in Deutschland in der zweiten Finalrunde ausgeschieden ist. Den zweiten Titel konnte sich Argentinien bei der WM in Mexiko 1986 sichern. 1930 in Uruguay, 1990 in Italien und 2014 in Brasilien standen die “Gauchos” im Finale, wurden aber nur Vize-Weltmeister.