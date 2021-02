Warzone-Spieler finden Blaupause einer Modern Warfare-Sniper unfair

Einige Call of Duty: Warzone-Spieler haben bereits auf eine "Pay-to-Win"-Waffe entdeckt: So werden Sniper noch effektiver im Battle Royale: Zum Ärger der Mitspieler!

Das Black Ops Cold War-Update brachte viele Waffen des kalten Krieges in Call of Duty: Warzone - (C) Activision, Raven Software, Treyarch