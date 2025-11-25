10 Jahre VIECC: Die Vienna Comic Con 2025 zeigte, wie riesig die Fan-Community geworden ist

Manuel... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht auf ein bestimmtes Genre.

Die diesjährige Vienna Comic Con (VIECC 2025) fand am 22. und 23.11.2025 in der Messe Wien statt. Es war das 10-jährige Jubiläum. Die VIECC 2025 bestand auch dieses Mal aus einer Kombination aus Stars, Popkultur, Kreativität und Community für alle Altersgruppen. Offiziell wurde noch keine Besucheranzahl genannt, aber so wie wir es vor Ort erlebt haben, dürfte der bisherige Besucherrekord dieses Jahr wieder geknackt worden sein.

Was hatte die 10-jährige Vienna Comic Con zu bieten?

Die Vienna Comic Con fand wieder in der Messe Wien statt und füllte beide Hallen vollständig. Insgesamt teilten sich internationale Stars, Künstler, Aussteller, Cosplayer und Besucher 42.000 m². Neben zahlreiche Essensmöglichkeiten und Geschäften, welche Nerd-Artikel anbieten, wie man sie sonst nur teuer im Land der aufgehenden Sonne findet, gab es auch wieder die Artist Valley in welcher dieses Mal über 450 talentierte Künstler, allesamt ihre Werke zur Schau stellten. Natürlich konnte man, wenn man wollte, deren Werke gleich mit nachhause nehmen.

Das Programm der 10. Vienna Comic Con war wieder sehr breit gefächert: unterschiedliche und unterhaltsame Panels mit Berühmtheiten, Cosplay-Wettbewerben, Gaming- und E-Sport-Aktivitäten, Brettspiel- und Tabletop-Bereichen. Am Vorabend der Convention fand zum ersten Mal der Vienna Comic Con Ball statt, welcher vom Witcher inspiriert worden war. Entstanden ist ein Ball mit Cosplay, Popkultur und Showacts.

Wer waren die Gäste?

Der große Star dieses Jahr war wohl Elijah Wood, dessen Gesicht wir alle aus der Herr der Ringe Trilogie kennen. Verstärkt wurde er von Jessica Szohr, welche vielen aus Gossip Girl oder The Orville bekannt sein dürfte. Ross Marquand, welche Serienliebhaber aus The Walking Dead kennen dürften. Kinogänger sollten ihn aus Avengers: Endgame kennen. Manu Bennett hat man unteranderem in Arrow, Der Hobbit oder Spartacus gesehen. Auch Clive Standen aus Doctor Who oder Vikings war zugegen. Weitere Film- und Serienhelden, welche die Bundeshauptstadt besuchten waren Craig Parker, Josh Herdman, Kevin McNally, Lucy Martin und Peter Williams.

Abseits von Film und Fernsehen konnte man in der Artist Valley dieses mal Thomas Brezina, welcher sich für die Die Knickerbocker-Bande, Ein Fall für dich und das Tiger-Team sowie Tom Turbo verantwortlich zeigt, treffen. Aus internationalen Gefilden besuchte der Disney-Zeichner Arild Midthun und der Designer von Cowboy Bepob: Toshihiro Kawamoto Wien. Die Besucher hatten die Möglichkeit zu unterschiedlichen Preisen Autogramme oder Fotos mit den Stars zu holen.

Die wahren Stars der Vienna Comic Con!

Die wahren Stars der jährlichen Vienna Comic Con sind allerdings nicht die aus Hollywood, welche sich für’s Händeschütteln bezahlen lassen. Es sind die Cosplayer, welche aus ganz Europa oder noch weiter anreisen und ihre Kostüme mitbringen. Diese kommen trotz der eisigen Temperaturen, oftmals ohne warme Kleidung, zur Messe und gestalten diese mit ihren Cosplays zu einem besonderen Erlebnis für alle Besucher und den Fotografen vor Ort. Alle paar Meter gibt es etwas zu sehen.

Und wenn man glaubt, dass man alles schon gesehen hat, kommt ein neues Cosplay um die Ecke. Diese sind entweder aus Übersee importiert oder selber gebastelt. Manche sogar mechanisch, sodass man glaubt entweder auf einem Hollywood Filmset oder in Akihabara unterwegs zu sein. Laut der offiziellen Seite beträgt das Durchschnittsalter der Besucher knapp 30 Jahre. Auch die durchschnittlichen Ausgaben werden dort genannt: satte 250 Euro werden für Stars, Kunstwerke, Souvenirs und Essen ausgeben.

Alle Jahre wieder

Die Eintrittspreise sind zwar nicht sehr günstig, aber dafür besucht man eine sehr gut organisierte Messe. Es war genügend Personal vor Ort, welches jederzeit freundlich Auskunft gegeben hat. Natürlich durfte der Nintendo Stand gleich beim Eingang nicht fehlen. Der japanische Videospielgigant scheint bei jeder Messe das Privileg zu haben den besten Platz zu bekommen, sodass ihn die 40.000 Besucher nicht ausweichen können. Dessen Highlight war wohl, dass Metroid Prime 4: Beyond angespielt werden konnte.

Es gab sogar eine Animal Crossing: New Horizons Ecke zur kommenden Nintendo Switch 2 Edition. Allerdings gab es nur Deko davon – keine neuen Bilder vom Spiel. Ganz besonders war auch, dass Super Mario Galaxy 1+2 (wieder) beworben worden ist. Für alle die, die Promo dieser Spiele damals verpasst hatten oder zu jung waren, konnten dies jetzt nachholen. Auch Star Wars war wieder vor Ort. Die Erlöse für dessen Gewinnspiele und Fotos wurden für gute Zwecke gespendet.

Wie in den vergangenen Jahren war die Stimmung unter den Gästen sehr fröhlich. Es war eine Freude, diese Begeisterung in jedem Gesicht zu finden. Die Con strahlt Lebensfreude aus, sodass wir alle für ein paar Stunden den Alltag vergessen und jeder sich schöne Erinnerungen mit nachhause nehmen konnte. Wir freuen uns schon auf die Vienna Comic Con 2026!

Quelle: viecc.com

