Valve enthüllt die meistgespielten Steam Deck-Games im Jahr 2022

Die meistgespielten Steam Deck-Spiele im Jahr 2022 wurden enthüllt. Valve hat die Liste kürzlich veröffentlicht, basierend auf der Anzahl der täglich aktiven Spieler und sie gibt einen Einblick in die Anzahl der beliebten Spiele, die mit dem System kompatibel sind.

Es war ein großartiges Jahr für das Steam Deck, wobei das Gerät als eines der aufregendsten Gaming-Gadgets des letzten Jahres galt. Tatsächlich gewann es den Golden Joystick Award für die beste Gaming-Hardware. Mit seiner Liste exzellenter Spiele und seiner allgemeinen Vielseitigkeit wurde der mobile Gaming-PC von der Gaming-Community begrüßt, insbesondere angesichts der weniger erfolgreichen Hardware-Versuche von Valve in der Vergangenheit. Tatsächlich ist es, wenn es an eine dem Steam Deck-Dock angeschlossen wird, sogar ein Ersatz für einen günstigen Rechner.

Steam Deck: Die Spiele werden in Platin, Gold und Silber unterteilt

Die Liste der meistgespielten Steam Deck-Spiele des letzten Jahres wurde in drei Kategorien unterteilt: Platin, Gold und Silber. An der Spitze haben wir Spider-Man Remastered, The Witcher 3, Cyberpunk 2077 und Elden Ring. Abgesehen davon, dass es sich im Allgemeinen um beliebte Spiele handelt, sind viele der aufgeführten Veröffentlichungen vollständig verifiziert, was bedeutet, dass sie ohne Probleme laufen sollten.

Darunter platziert die Steam-Seite God of War neben Rimworld und Skyrim in der Gold-Kategorie. Dann gibt es noch Aperture Desk Job, was sinnvoll ist, da es von Valve als eine Art Tech-Demo für das Steam Deck entwickelt wurde.

In Silber sind das unter anderem Disco Elysium sowie Horizon: Zero Dawn, Spider-Man: Miles Morales, Return to Monkey Island und Resident Evil Village. Es gibt auch Gotham Knights, von dem einige überrascht sein mögen, dass es nicht in Platinum enthalten ist. Da es jedoch bei der Veröffentlichung Leistungsprobleme gab, könnte dies für den etwas niedrigeren Status verantwortlich sein, insbesondere auf dem Steam Deck.

Valve versucht jetzt, ein Steam Deck 2 zu produzieren oder zumindest die aktuellen Modelle zu verfeinern. Daher ist davon auszugehen, dass 2023 noch viele weitere Games für das Deck verifiziert werden.