Valheim auf der Nintendo Switch – Panic Button will es möglich machen

Valheim Switch © Iron Gate, Edit: DailyGame

Das Studio Panic Button ist bereits berühmt für Ports von Games. Ihnen ist Rocket League, Warframe, Doom Eternal und das kommende Apex Legends (erscheint bald) auf der Switch zu verdanken. Nun äußert das Studio ernstes Interesse daran einen weiteren Port angehen zu wollen. Das derzeitige Erfolgsgame Valheim könnte also bald auf die Nintendo Switch portiert werden.

Valheim auf der Nintendo Switch könnte Verkaufszahlen sprengen

Es ist nicht zu leugnen, dass Valheim der Überraschungs-Hit des Jahres ist und das lässt sich jetzt schon sagen. Mit über 5 Millionen Verkäufen in nur wenigen Wochen und unglaublichen Streaming Zahlen. Es ist also eine simple Frage der Zeit gewesen, bis der Aufschrei lauter wird das Spiel auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Allerdings kommt dieser Aufschrei nun von einer ganz überraschenden und vielversprechenden Stelle.

In einem Interview mit Nintendo Life wurde der Head of Production des Studios Panic Button gefragt, was wohl das nächste Projekt wäre. Worauf Dan Hernberg antwortete, dass er zur Zeit viel zu viel zocken würde und in ein Spiel versunken sei. Und dabei handelt es sich um das Wikinger Survival. Er sagte klipp und klar „Valheim auf die Nintendo Switch“ zu porten wäre „Der Traum“

Ob Iron Gate und Nintendo darauf einsteigen ist zwar unbekannt, aber Panic Button wäre in der Lage Valheim für die Switch auch abzuliefern.