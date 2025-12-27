Ultimate Setup im Test: Mehr als nur ein Schreibtisch

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Höhenverstellbare Schreibtische galten lange als schickes Extra für Designbüros oder als nettes, aber unnötiges Gadget. Spätestens dann, wenn man, so wie ich, täglich viele Stunden am Schreibtisch verbringt, ändert sich diese Sichtweise allerdings ziemlich schnell. Rücken, Schultern und Nacken melden sich früher oder später, und plötzlich wird Ergonomie vom Buzzword zum echten Bedürfnis.

Genau deshalb war ich gespannt, als mir Ultimate Setup ein höhenverstellbares Schreibtisch-Setup für einen ausführlichen Praxistest zur Verfügung gestellt hat. Mich hat weniger interessiert, wie gut der Tisch auf dem Papier klingt, sondern vielmehr, wie er sich im echten Alltag schlägt: beim Arbeiten, beim Zocken und beim längeren Stehen.

Geliefert wurde der Tisch per Spedition in mehreren, überschaubaren Paketen. Tischplatte und Tischgestell kamen getrennt an, wobei bereits beim Auspacken klar wurde: Das Gestell bringt ordentlich Gewicht mit. Wer die Möglichkeit hat, den Tisch zu zweit aufzubauen, sollte das definitiv tun. Ich habe den Aufbau bewusst alleine durchgeführt, da man im Alltag nicht immer eine zweite Person zur Hand hat und genau das sollte meiner Meinung nach niemanden vom Kauf eines solchen Produkts abhalten.

Schweres Paket, klare Anleitung – der erste Eindruck

Für meinen Test habe ich mich für die kleinste verfügbare Variante entschieden. Die Tischplatte besitzt die Void & Sola-Form mit den Maßen 140 × 70 × 1,8 cm in der Farbe Karbon. Alternativ bietet Ultimate Setup mit der sogenannten Outline-Version auch eine klassische, rechteckige Tischplattenform an. Ich fand es positiv, dass sich Tischplatte, Gestell und Zubehör frei miteinander kombinieren lassen, sodass ich mir mein Setup genau nach meinen eigenen Vorlieben zusammenstellen konnte.

Welche Form ihr für eure Platte wählt, bleibt euren persönlichen Geschmack überlassen. Beide Versionen haben entsprechende Vorbohrungen an der Unterseite, damit man genau weiß wo das Gestell, die Steuerung und die Kabelwanne angebracht werden müssen. Das hat mir entsprechend den Aufbau spürbar erleichtert und einige Unsicherheiten genommen.

Zusätzliches Zubehör muss allerdings selbst ausgemessen und montiert werden. Bei der PC-Halterung lag beispielsweise ein Holzbohr-Aufsatz bei, sodass ich einen Akkuschrauber benötigt habe, um die Löcher vorzubohren. Einzig für die PC-Halterung gibt es keine vorgebohrten Löcher bei den Ultimate Setup Tischplatten, da hier maximale Flexibilität gegeben sein soll.

Der Aufbau selbst hat auch alleine überraschend gut funktioniert. Die Anleitung war klar strukturiert und verständlich. Für Gestell, Tischplatte und Kabelwanne habe ich insgesamt etwa eine Stunde benötigt. Anfangs habe ich versucht, die Schrauben mit den beiliegenden Inbusschlüsseln festzuziehen, bin dann aber recht schnell auf den Akkuschrauber umgestiegen. Das kann ich auch nur empfehlen, denn man benötigt durchaus Kraft, um alle Schrauben wirklich fest anzuziehen. Erst dann steht der Tisch am Ende stabil und ohne Wackeln.

Ein großer Pluspunkt für mich ist, dass das Tischgestell mit allen angebotenen Tischplatten kompatibel ist. Sollte ich mich später für eine größere Platte entscheiden, müsste ich nicht das komplette Setup neu kaufen, sondern lediglich die Tischplatte austauschen.

Das Gestell selbst besteht vollständig aus Metall. Der Motor war bereits am rechten Tischbein vormontiert und musste nur noch über eine Verbindungsstange mit der anderen Seite gekoppelt werden. Beim Aufrichten und Positionieren des Tisches ist mir aufgefallen, dass der Schwerpunkt durch den Motor etwas weiter hinten liegt. Falls man den Tisch später mitsamt Monitoren noch einmal umstellen möchte, sollte man das unbedingt im Hinterkopf behalten, da der Tisch sonst schneller kippen kann, als man erwartet.

Insgesamt war der Aufbau für mich aber absolut machbar und gut durchdacht. Ultimate Setup bietet darüber hinaus umfangreiches Zubehör an, darunter Kabelketten, PC-Halterungen, Becherhalter und Weiteres. Je nach persönlichem Bedarf lässt sich das Setup also stark erweitern. Für alle, die ein helleres Arbeitsumfeld bevorzugen, gibt es das Ganze auch in Weiß.

Kein Wackeln, kein Klappern – so fühlt sich Qualität an

Qualitativ hinterlässt der Tisch bei mir einen sehr guten Eindruck. Die Tischplatte besteht aus massivem Holz mit einer hochwertigen Folierung, das Gestell aus robustem Metall. Nichts wirkt billig oder instabil, vielmehr hatte ich von Anfang an das Gefühl, ein langlebiges Produkt vor mir zu haben.

Das macht sich aber auch im Preis bemerkbar. Nur die Basisausrüstung mit Tischgestell und Platte liegt bei UVP 738 Euro. Im Aktuellen Sale bezahlt man allerdings nur 518 Euro.

Sitzend, stehend, laufend – der Tisch im Alltagstest

Besonders spannend ist der Tisch natürlich durch seine Höhenverstellbarkeit und das längst nicht nur aus Gaming-Sicht. Ich sitze beruflich nahezu den gesamten Tag am Schreibtisch und habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, auf einen höhenverstellbaren Tisch umzusteigen. Nach inzwischen rund anderthalb Wochen Nutzung kann ich klar sagen: Ich möchte ihn nicht mehr missen.

Die Steuerung befindet sich an der Unterseite der Tischplatte und war für mich sofort intuitiv bedienbar. Insgesamt lassen sich vier Höhenprofile speichern, was ich im Alltag als extrem praktisch empfinde. Ich selbst habe mir drei Höhen eingestellt: sitzend, stehend und stehend in Kombination mit einem Walking Pad.

Apropos Walking Pad: Trotz der kleinsten Tischplattengröße passt mein Walking Pad problemlos unter den Tisch. Komplett ausgefahren erreicht das Gestell eine Höhe von 118 cm, die niedrigste Einstellung liegt bei 70 cm. Welche Höhe aktuell eingestellt ist, kann ich jederzeit gut lesbar auf dem Display neben den Tasten ablesen.

Der Motor arbeitet überraschend schnell und kraftvoll. Beim ersten Hochfahren war ich ehrlich gesagt etwas erstaunt, wie viel Power in dem kompakten System steckt. Die Lautstärke empfand ich als völlig unproblematisch und keineswegs störend. Mit einer maximalen Tragkraft von 80 kg bietet der Tisch zudem genug Spielraum, um mehrere Monitore, PC und weiteres Zubehör sicher zu tragen.

Kleine Form, großer Unterschied für Arme und Haltung

Ein Punkt, der den Tisch für mich persönlich besonders hervorhebt, ist die Form der Tischplatte. Die Vorderkante ist leicht abgesenkt, wodurch sich keine harte Kante in meine Unterarme drückt. Egal ob beim Tippen oder beim Gaming: Meine Arme liegen deutlich angenehmer auf. Das ist ein Detail, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich es brauche und inzwischen möchte ich es aber nicht mehr missen. Gerade bei längeren Arbeitstagen macht sich dieser ergonomische Vorteil deutlich bemerkbar.

Fazit zu Ultimate Setup

Unterm Strich hat mich das Ultimate Setup deutlich mehr überzeugt, als ich es vor dem Test erwartet hätte. Der Tisch fühlt sich nicht nur hochwertig an, sondern beweist seine Stärken vor allem im täglichen Einsatz. Die hohe Stabilität, die schnelle und zuverlässige Höhenverstellung sowie die durchdachte Tischplattenform machen im Alltag einen spürbaren Unterschied.

Besonders positiv ist mir aufgefallen, wie selbstverständlich der Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Arbeiten mit dem Walking Pad geworden ist. Die gespeicherten Höhenprofile sorgen dafür, dass man diese Funktionen auch wirklich nutzt und nicht nach kurzer Zeit wieder ignoriert.

Der Aufbau ist auch alleine gut machbar, erfordert jedoch etwas Zeit und Kraft. Wer sich diese nimmt, wird mit einem äußerst stabilen Arbeitsplatz belohnt. Dass sich das Setup später problemlos erweitern oder durch eine andere Tischplatte anpassen lässt, empfinde ich als großen Pluspunkt.

Natürlich ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch eine Investition. Nach meiner bisherigen Nutzung habe ich jedoch klar das Gefühl, dass man hier nicht nur für Optik zahlt, sondern für echten Komfort, durchdachte Ergonomie und langfristige Alltagstauglichkeit. Wer viel Zeit am Schreibtisch verbringt und Wert auf Qualität legt, bekommt mit dem Ultimate Setup aus meiner Sicht ein sehr starkes Gesamtpaket.

