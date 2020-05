Twitch Prime: Mitglieder erhalten 6 kostenlose Spiele im Mai

Twitch erhöht im Mai seine Großzügigkeit für Twitch Prime-Mitglieder, was sicherlich nicht abgelehnt wird. Heute gab die Streaming-Plattform bekannt, dass sie sechs kostenlose Spiele ausliefern wird. Dies ist ein Schritt zurück von den sieben Spielen im April, aber immer noch eine solide Zahl.

Diese kostenlose Spiele gibt es von Twitch Prime

Der große Titel ist Snake Pass, der Puzzle-Plattformer, in dem Spieler eine Schlange namens Noodle steuern, um sich um eine unglaubliche Reihe von Hindernisläufen zu winden. Jedes Level in Snake Pass ist mit verschiedenen Sammlerstücken gefüllt, von denen jedes an einem schwer erreichbaren Ort versteckt ist. Die Steuerung ist zunächst absichtlich frustrierend, da Schlangen keine Arme haben und nicht springen können. Aber genau das macht das kostenlose Spiel im Mai für Twitch Prime Spaß. Mit etwas Übung werden Spieler ihre Schlange durch ein unmögliches Gelände wickeln.

Die kostenlosen Spiele sind auch aktuell. Folgende drei Titel erschienen erst 2019: Urban Trial Playground ist ein Stunt-Rennspiel mit Motorrädern, das viele ähnlich wie Ubisofts Trials-Serie finden würden.

Fractured Minds ist ein kurzes künstlerisches Ego-Spiel, das von der 17-jährigen Emily Mitchell entwickelt wurde, um psychische Probleme und Angstzustände zu untersuchen.

AVICII Invector, die neueste Veröffentlichung der kostenlosen Spiele im Mai, ist ein Musikspiel des gleichnamigen DJ mit 25 der größten Songs des Künstlers.

Die letzten beiden Spiele, Pankapu und The Little Acre, sind zwei Indie-Spiele mit viel Charme. Pankapu ist ein Action-Plattformer, der aus Rayman und Dust: An Elysian Tail besteht. The Little Acre ist ein klassisches Point-and-Click-Abenteuerspiel mit handanimierten Einstellungen und Charakteren. Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Spiele sehr unterschiedlich im Genre sind.

Wie komme ich zu den kostenlosen Spielen?

Um die kostenlosen Twitch Prime-Spiele von Mai herunterladen zu können, müssen die Spieler zuerst Abonnenten von Amazon Prime (Link zu Amazon) oder Twitch Prime sein. Die kostenlosen Games können über die Twitch-Website beansprucht werden. Zum Herunterladen und Spielen müssen Abonnenten jedoch den eigenständigen Twitch-Client herunterladen.

Twitch Prime bietet Abonnenten viele verschiedene Vorteile, wobei jeden Monat kostenlose Spiele nur der Anfang sind. Abonnenten erhalten außerdem jeden Monat einen kostenlosen Monat Abonnement für einen Twitch-Kanal. Es gibt auch einige exklusive Emoji und Chat Farboptionen. Leider gibt es immer noch Anzeigen in Twitch-Streams, unabhängig davon, ob man Abonnent ist oder nicht.

Erst kürzlich kündigte der Streaming-Dienst, der mittlerweile zu Amazon gehört, neue Richtlinien puncto Nacktheit an. Langes Beine spalten, Brustwarzen und Co sind ab sofort verboten! Im ersten Quartel 2020 konnte man neue Zuschauerrekorde verzeichen. Es gab es sattes zweistelliges Plus.