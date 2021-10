Toy Soldiers HD (PS5) – Game Review

Toy Soldiers HD © Accelerate Games, Screenshot: DailyGame

Der Moment als ich die erste Runde Toy Soldiers HD spielte, war für mich eine große Überraschung. Denn anhand des Trailers hatte ich aus irgendeinem Grund ein Spiel in der First-Person bzw. Third-Person Perspektive auf dem Schlachtfeld erwartet. Fand mich allerdings selbst sehr schnell in einem Tower Defense Game wieder. Eine unerwartete aber interessante Überraschung wie ich finde.

Solche Tower Defense Games können nämlich durchaus unterhalten, jedoch habe ich so ein Spiel noch nie auf einer Konsole gezockt. Also ab in die Schlacht.

Advertisment

Toy Soldiers HD: Das Setting

Wie der Titel des Spiels bereits verrät, handelt es sich um den Krieg von Spielsachen. Welle für Welle von attackierenden Armeen, versuchen die Spielzeugkiste einzunehmen und zu zerstören. Dies gilt es zu verhindern mit der strategischen Platzierung von Geschützen. Maschinengewehr Posten, Haubitzen und allerlei martialischem Gerät. Und die Spielsachen sehen richtig cool aus.

Obwohl es sich tatsächlich nur um Spielzeug handelt, welches hier Krieg führt. So ist das Setting, Schlachtfeld und auch die gezeigten Waffen bzw. Einheiten sehr stark Historisch angelehnt. Es ist eine Schlacht aus dem ersten Weltkrieg. Gräben, Panzer und auch Soldaten erinnern fast an Battlefield 1. Zwischen den Runden werden sogar hostirische Fakten zum Weltkrieg eingeblendet. Noch ein überraschender Fakt in Toy Soldiers HD.

Toy Soldiers HD: Tower Defense oder First Person

Der interessanteste Aspekt in diesem Tower Defense, ist die Option die einzelnen Geschütze selbst zu steuern. In Toy Soldiers HD kann man also das Maschinengewehr selbst übernehmen und aus der First Person Perspektive die einzelnen angreifenden Einheiten nieder zu mähen. Die Steuerung des Gewehrs ist durchaus fordernd und die flinken Soldaten Figuren gar nicht so leicht zu treffen.

Was mich zu dem Schluss brachte, dass es gar nicht so leicht ist in der Ego Perspektive ein Tower Defense Spiel zu zocken. Vor allem kann man keine weiteren Türme und Geschütze errichten während man in die Schießerei vertieft ist. Ich blieb also lieber in der Vogelperspektive und überließ das Schießen der KI. So wurde viel zuversichtlicher geschossen und ich konnte mich um Upgrades und neue Einheiten kümmern.

Toy Soldiers HD: Upgrades und Geschütze

Mit jedem gefallenen Gegner wird Geld gesammelt um neue Geschütze zu errichten. Diese strategisch zu platzieren ist entscheidend um eine Runde zu gewinnen. Je stärker das Geschütz umso mehr Geld wird benötigt. Das simple Konzept eines Tower Defense Spiels. Und es wird jede Sorte definitiv nötig sein um sich vor den Angriffen zu wehren. Ebenso sollte man Hindernisse auf den Wegen platzieren um Angreifer zu verlangsamen.

Im Spiel darf man aber auch nicht übersehen die einzelnen Geschütztürme zu verstärken. Die Upgrades kosten meist das Doppelte des ursprünglichen Preises der Einheit, sind aber absolut notwendig. Früher oder später greifen gepanzerte Soldaten, Fahrzeuge und sogar Panzer an. Diese lassen sich nicht mehr so leicht mit einem einfachen Maschinengewehr erledigen.

Grafik und Audio

Die Grafik von Toy Soldiers HD ist nicht so HD wie der Titel verspricht, aber definitiv mehr als man von Spielzeug-Schlachten erwarten würde. Optisch ist es also durchaus sehr stimmig für das Setting welches es vermitteln will. Insbesondere die Egoperspektive sieht gut gemacht aus. Gerade im Genre der Tower Defense Spiele ist das ein Level dass sich sehen lassen kann, wenn auch nicht das Rad neu erfunden wurde.

Die Audio im Spiel ist ebenso stimmig und die Soundeffekte der Waffen, Angriffe und Explosionen hört sich grundsätzlich gut an. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, dass die Sounds nicht gerade revolutionär stark sind. Es passt einfach ins Gesamtbild und unterstreicht das Geschehen auf den unterschiedlichen Schlachtfeldern. Hier kann ich weder Lob noch Kritik üben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit zu Toy Soldiers HD

Toy Soldiers HD ist ein gut gemachtes Tower Defense Spiel für die Konsole. Mit einem sehr realistischen Setting und doch eindeutigem Spielzeug Charme, hat es eine gute Balance der Themen. Es ist fordernd und vielschichtig genug um eine ganze Weile für Beschäftigung zu sorgen und bietet auch einen Multiplayer Modus, der für frischen Wind sorgt. Der frischeste Aspekt des Spiels sind die Elemente in Ego Perspektive die jedoch wirklich Können abverlangen und man stets einen Überblick über Upgrades und neue Geschütze behalten sollte.

Unterstützte uns! Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de oder bei GOG.com (PC-Spiele günstig kaufen).

Review Wertung