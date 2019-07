In Star Wars: The Rise of Skywalker wird eines der am häufigsten diskutierten Elemente der neuen Trilogie behandelt: Wer zum Teufel sind Reys Eltern? Schauspielerin Daisy Ridley, die Rey spielt, sagte gegenüber The USA Today, dass Regisseur JJ Abrams plant, im kommenden Film weitere Details über ihre Abstammung preiszugeben.

„Regisseur J.J. Abrams)hat gesagt, die Frage sei beantwortet. Am Ende des Films weiß man also, was der Dealio ist“, sagte sie.

In The Last Jedi erzählte Kylo Ren (Adam Driver) Rey, dass ihre Eltern nicht von Bedeutung seien. Sie waren laut Kylo Ren nur „schmutzige Trödelhändler“. Ren, der Bösewicht des Films, erzählte dies Rey inmitten einer angespannten, emotionalen Szene, in der er direkt versuchte, sie zu manipulieren, so haben viele haben theoretisiert, dass er tatsächlich gelogen hat.

Abrams sagte Anfang des Jahres, dass The Rise of Skywalker nicht nur der neuen Trilogie, die mit The Force Awakens 2015 begann, einen befriedigenden Abschluss bieten will, sondern auch der gesamten „Skywalker Saga“, die 1977 begann.

„Ich möchte nicht sagen, dass das, was in Episode 8 passiert, nicht passiert ist“, sagte Abrams. „Wir haben das geehrt. Aber ich werde sagen, dass die Geschichte mehr enthält, als man gesehen hat.“

Einige der Theorien über Reys Abstammung besagen, dass sie unter anderem die Tochter von Luke Skywalker, einem Kenobi oder einem Nachkommen von Palpatine ist.

The Rise of Skywalker kommt im Dezember in die Kinos. Neben Ridley und Driver spielen John Boyega als Finn, Oscar Isaac als Poe Dameron, Kelly Marie Tran als Rose Tico, Lupita Nyong’o als Maz Kanata, Domhnall Gleeson als General Hux, Mark Hamill als Luke und Billy Dee Williams als Lando.