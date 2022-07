The Last of Us Part 1 erreicht Gold-Status – Einen Monat nach Ankündigung

The Last of Us Part 1 - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Zwischen Ankündigung und Gold-Status vergingen bei The Last of Us Part 1 nur ein paar Wochen, so eilig hat es Naughty Dog anscheinend das Spiel auf den Markt zu bringen. Anscheinend benötigte man nicht all zu lange, um die neuen PS5-Funktionen des Spiels zu integrieren und alle Fehler auszubügeln.

Naughty Dog veröffentlichte gestern Nacht (unserer Zeit) samt kurzen Clip auf Twitter die goldene Botschaft.

The Last of Us Part 1 bald im Handel

“Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass The Last of Us Part 1 Gold bekommen hat!”

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨ Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

Was bedeutet der Gold-Status bei Videospielen? Im Wesentlichen heißt das für ein Spiel, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und das Spiel bereit ist gepresst und an Einzelhändler gesendet zu werden. Dieser Vorgang war vor dem Zeitalter der digitalen Shops durchaus spannender, als er heute ist.

Womöglich werden zu dem bereits durchgesickerten Speicherplatz-Angaben von The Last of Us Part 1 noch einige Gigabyte nach dem Day-One-Patch hinzukommen.

The Last of Us 1 erscheint am 2. September exklusiv für die PlayStation 5.

Ein bekannter Spielentwickler, der jetzt bei Naughty Dog arbeitet, äußerste sich zum “Vollpreis” des Remakes. Außerdem wurde bekannt, das Tess im Spiel gealtert ist.