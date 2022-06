The Last Of Us Part 1 benötigt doppelt so viel Speicherplatz wie Original

The Last of Us Part 1 - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Der benötigte Speicherplatz von The Last of Us Part 1 wurde bekannt gegeben und beträgt etwa 79 GB. Damit ist das Remake des preisgekrönten Spiels fast doppelt so groß wie The Last of Us Remastered für PS4.

The Last of Us Part 1 benötigt mindestens 79 GB freien Speicherplatz auf der PlayStation 5 (PS5), ohne Day-One-Update. Die Originalversion von The Last of Us erschien im Juni 2013 für PS3 und bereits ein Jahr später als Remastered für die PlayStation 4 (48 GB). Wie groß die PC-Version sein wird ist noch ungewiss, die ebenfalls in Entwicklung ist.

Der benötigte Speicherplatz für das Naughty Dog-Spiel sollte kein großes Drama sein. Nach den rund 15 Spielstunden, die man auch für das Original benötigte, wird man wohl den SSD-Festplatten-Platz auf der PS5 wieder “freigeben” können.

The Last of Us Part 1: Was ändert sich beim PS5-Remake?

Das Spiel wird auf einer aktualisierten Version der PS5-Game-Engine von Naughty Dog laufen, die “spürbare Änderungen” bei Animationen, Charakter-Modellen und Umgebung bieten wird. Der eigentliche Aufreger für das Remake: PlayStation möchte den vollen Preis eines PS5-Spiels verlangen (79,99 Euro). Es wird also interessant werden, ob sich Fans davon überzeugen lassen. Auf der PlayStation 5 gibt es den Titel immerhin in der PS PLUS-Sammlung, die man ohne Mehrkosten erhaltet. Warum also das Spiel “nochmal” am 2. September 2022 kaufen?

Naughty Dog hat noch mehr The Last of Us für uns auf Lager: Factions 2. Das Projekt wurde während seiner Entwicklung ehrgeiziger als gedacht und soll 2023 irgendwann als eigenständiges Online-Spiel erscheinen. Mit eigener Geschichte und Charakteren. Außerdem ist zum PlayStation-Franchise eine TV-Serie in Arbeit, die wir wohl ebenfalls 2023 zu sehen bekommen werden.

The Last of Us Part 1 wird am 2. September 2022 für PS5 erscheinen, eine PC-Version irgendwann das Jahr darauf.