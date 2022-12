The Callisto Protocol: Erster Story-DLC soll im Sommer 2023 kommen

"Game Plus"- und ein Hardcore-Modi werden im Februar für alle Spieler von The Callisto Protocol erschienen.

The Callisto Protocol - (C) Striking Distance Studios, Inc. / KRAFTON, Inc.

The Callisto Protocol Fakten

Entwickler:

Striking-Distance Publisher:

KRAFTON Genre:

Action Release:

02/12/2022

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu The Callisto Protocol

Striking Distance Studios hat seine DLC-Pläne für The Callisto Protocol in einer Roadmap konkretisiert. Das Studio hat dabei Termine und Release-Fenster für Inhalte erstellt, die im Season Pass des Spiels enthalten sind. Es gibt auch jede Menge kostenlose Updates für alle Spieler.

Bereits am 7. Februar 2023 erhalten alle Spieler kostenlosen Zugang zu den Modi New Game Plus und Hardcore. Der “Outer Way Skin Collection” soll ebenfalls an diesem Tag erscheinen. Das “Contagion-Bundle” folgt im März, das Riot-Bundle im Frühjahr. Neue Story-Inhalte soll es im Sommer nächsten Jahres für den geistigen Dead Space-Nachfolger geben.

Die Fans vermissen dabei eines: einen kooperativen Modus für The Callisto Protocol. “Das ist der Content, den das Spiel benötigt”, so ein Twitter-User auf die Enthüllung des Studios.

The Callisto Protocol: So geht es weiter!

Hier die bestätigten Inhalte in der Übersicht:

Outer Way Skin Collection: Trage die Rüstung des Outer Way, eines unterirdischen Aufstands, der gegen die UJC antritt, während du kämpfst, um die Schrecken von Callisto zu überleben.

Trage die Rüstung des Outer Way, eines unterirdischen Aufstands, der gegen die UJC antritt, während du kämpfst, um die Schrecken von Callisto zu überleben. Contagion Bundle: Entdecke das ultimative Survival-Horror-Erlebnis mit einem neuen Modus, Contagion. Mit reduzierten Munitions- und Gesundheitstropfen, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath – es gibt keine zweite Chance, dem Black Iron Prison oder den Schrecken zu entkommen, die unter der Oberfläche von Callisto lauern. Das Contagion Bundle enthält außerdem 13 neue Jacob-Todesanimationen und die Watchtower Skin Collection.

Entdecke das ultimative Survival-Horror-Erlebnis mit einem neuen Modus, Contagion. Mit reduzierten Munitions- und Gesundheitstropfen, einem angepassten Schwierigkeitsgrad und Permadeath – es gibt keine zweite Chance, dem Black Iron Prison oder den Schrecken zu entkommen, die unter der Oberfläche von Callisto lauern. Das Contagion Bundle enthält außerdem 13 neue Jacob-Todesanimationen und die Watchtower Skin Collection. Riot Bundle: Wage dich in ein bisher unentdecktes Gebiet des Black Iron Prison und kämpfe dich durch Wellen brutaler Feinde. Sammle Credits, um deine Waffen zu verbessern oder neue zu schmieden, und überlebe den Ansturm so lange wie möglich in Riot, einem brandneuen Modus. Das Riot-Bundle enthält außerdem 12 neue feindliche Todesanimationen und die Engineer-Skin-Sammlung.

Wage dich in ein bisher unentdecktes Gebiet des Black Iron Prison und kämpfe dich durch Wellen brutaler Feinde. Sammle Credits, um deine Waffen zu verbessern oder neue zu schmieden, und überlebe den Ansturm so lange wie möglich in Riot, einem brandneuen Modus. Das Riot-Bundle enthält außerdem 12 neue feindliche Todesanimationen und die Engineer-Skin-Sammlung. Story-DLC: Tauche tiefer in die schrecklichen Geheimnisse des Callisto-Protokolls ein.

Worum geht es in The Callisto Protocol?

Im Spiel von Dead Space-Schöpfer und CEO von Striking Distance, Glen Schofield, muss man als Spieler im Jahr 2320 aus einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto zu entkommen, nachdem ein mysteriöser Ausbruch seine Insassen in monströse Kreaturen verwandelt hat.

Ein “kurzes, aber hervorragendes Horrorspiel”, so die ersten Stimmen aus der DailyGame-Redaktion. Der Titel erschien am 2. Dezember und befindet sich bei uns gerade im Test.

The Callisto Protocol erschien für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.