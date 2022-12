The Callisto Protocol: Mit einfachen Trick die härteste Trophäe

The Callisto Protocol Fakten

Du bist ein Trophäensammler und möchtest auch die härteste Aufgabe – das Beenden des Spiels im härtesten Schwierigkeitsgrad – in The Callisto Protocol abschließen? Nun, mach dir keine Sorgen, denn mit einem Trick wird die Sache ganz einfach. Also fast.

Wie du es schaffst? Ganz einfach. Alles, was du als Spieler tun musst: das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad spielen. Nach dem letzten Boss stellst du den Schwierigkeitsgrad auf “Maximum”. Du solltest nun die Trophäe erhalten, die mit dem Besiegen des Spiels auf der schwierigsten Einstellung verbunden ist.

Wahrscheinlich wird Entwickler Striking Distance Studios den Fehler (der offensichtlich einer ist) bald beheben. Wenn Du also The Callisto Protocol in der schwierigsten Stufe abschließen möchtest, ohne dabei tausendmal den qualvollen Spieletod zu sterben, dann hast du jetzt dazu die Möglichkeit.

“GameOverGreggy” scheint den Fehler im Spiel als Erstes gefunden zu haben und teilte es prompt mit Twitter. Zumindest gibt er an, dass er es mit diesem Trick geschafft hat.

FANTASTIC news for #TheCallistoProtocol Trophy / Achievement hunters.

You can change the difficulty to Maximum Security after the final boss, beat the game, and pop the Trophy for beating the game on the hardest difficulty.

Just did it.

😃 pic.twitter.com/h7NhC36d4K

— Greg Miller (@GameOverGreggy) December 2, 2022