The Callisto Protocol – “New Game Plus”-Update ist online

The Callisto Protocol Fakten

The Callisto Protocol ist sicherlich nicht das Spiel, dass die breite Masse erreichen wird. Trotzdem haben die Entwickler Striking Distance Studios ein massives Update für das Spiel herausgebracht, bei dem “New Game Plus” hinzugefügt wurde.

Was muss man über “New Game Plus” in The Callisto Protocol wissen? Alle Waffen, Upgrades und Callisto-Credits werden in ein neues Spiel auf “New Game Plus” übertragen, aber du musst das erste Reforge erreichen, um darauf zugreifen zu können.

Das aktuelle Update für das Survival-Action-Spiel bietet auch eine allgemeine Optimierung für die Leistung auf allen Plattformen und behebt Probleme, bei denen einige Kamerawinkel und Fortschrittspfade dazu führen konnten, dass Protagonist Jacob durch den Boden fiel.

Es gab es eine umfangreiche Überarbeitung bei Schränken, Schließfächern und Regalen, sodass diese jetzt im Modus mit hohem Kontrast richtig angezeigt werden. Obwohl es nicht angeführt ist, bestätigte Entwickler Striking Distance Studios, dass ein Fehler mit dem Maximum Security Achievement / Trophy (der es anscheinend daran hinderte, freigeschaltet zu werden) behoben wurde.

A new update is available for all platforms, which includes New Game+. Based on your feedback, we also fixed the Maximum Security Achievement/Trophy bug and posted a full list of all the fixes and changes we've made since launch here: https://t.co/pabAnvc7uJ pic.twitter.com/SWFFcihOkH

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) January 20, 2023