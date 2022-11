The Callisto Protocol: Launch-Trailer veröffentlicht

Das Survival-Horrorspiel The Callisto Protocol hat seinen Launch-Trailer erhalten: das Spiel erscheint am 2. Dezember.

The Callisto Protocol - (C) Striking Distance Studios, Inc. / KRAFTON, Inc.

Striking Distance Studios veröffentlicht den Launch-Trailer für The Callisto Protocol, ein neues Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das am 2. Dezember 2022 für PC und Konsolen erscheint.

Was sehen wir im Video? Der Trailer zeigt mitreißende Auftritte von Transformers-Star Josh Duhamel als Jacob Lee, The Boys-Star Karen Fukuhara als Dani Nakamura und Sam Witwer als Leon Ferris. Im Trailer ist der neue Song von Kings Elliot “Lost Again” zu hören, der exklusiv für The Callisto Protocol geschrieben wurde.

Was sollte man über das Spiel wissen? The Callisto Protocol spielt auf Jupiters totem Mond Callisto im Jahr 2302 und fordert Spieler heraus, sich den Schrecken des “Black Iron Prison” zu stellen und die dunklen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken, nachdem ein mysteriöser Ausbruch Callisto ins Chaos stürzt.

Außerdem wurde die fünfte Episode von der sechsteiligen Audio-Serie The Callisto Protocol: Helix Station veröffentlicht, an der Gwendoline Christie und Michael Ironside beteiligt sind. Der Podcast erzählt die Vorgeschichte zu den Ereignissen in The Callisto Protocol. The Callisto Protocol: Helix Station ist hier verfügbar und überall, wo es Podcasts gibt.

Von den Schöpfern von Dead Space und mit Josh Duhamel als Raumschiffpilot Jacob Lee in der Hauptrolle ist The Callisto Protocol ein handlungsorientiertes Survival-Horrorspiel, das am 2. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen wird.

Quelle: Pressemitteilung