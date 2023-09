Texas Chain Saw Massacre: Schnell Leveln!

Texas Chain Saw Massacre ist ein Mehrspieler-Überlebenshorror-Spiel, das auf der Slasher-Filmreihe der 70er Jahre basiert. Die Spieler treten gegeneinander an, entweder als Opfer oder Familienmitglieder. Das Hauptziel besteht darin, zu entkommen oder alle Opfer zu töten, je nachdem, welches Team sie wählen.

Die verfügbaren Charaktere haben alle Fähigkeiten, Attribute und Fertigkeiten, die ihnen und ihren Teamkollegen helfen. Nachdem die Spieler einen Charakter ausgewählt haben, können sie ihre Ausrüstung auswählen, die aus freischaltbaren Vorteilen besteht. Die einzige Möglichkeit, Vorteile freizuschalten, besteht darin, die individuellen Charaktere und das Spielerlevel zu erhöhen. Dieser Leitfaden enthält alles, was die Spieler wissen müssen, um in Texas Chain Saw Massacre schnell aufzusteigen und einen soliden Build als Opfer oder Familienmitglied zu erstellen.

Spieler werden allmählich aufsteigen, während sie gegeneinander antreten und Matches abschließen. Am Ende eines Matches werden sie mit all ihren verdienten Erfahrungspunkten belohnt, unabhängig davon, ob sie verloren oder gewonnen haben. Wie viele Erfahrungspunkte ein Spieler verdient, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich abgeschlossener Aufgaben, Kills, Entkommen und Unterstützung ihrer Teamkollegen.

Schnell leveln bedeutet in Texas Chain Saw Massacre also intensive Teamarbeit!

Familienmitglieder erhalten XP, indem sie Großvater füttern, ihre spezielle Fähigkeit verwenden und das Grundstück sichern, indem sie Autobatterien oder Generatoren einschalten. Sie werden auch belohnt, basierend darauf, wie viele Treffer sie landen oder Opfer sie töten können. Selbst wenn sie nicht der eigentliche Mörder sind, erhalten Familienmitglieder immer noch XP für die Anzahl der getöteten Opfer.

Opfer verdienen XP, wenn sie Stealth-Aufgaben wie das Aufschließen von Schlössern, das Sammeln von Aufschlüsselungswerkzeugen und das Ernten von Knochenschnipseln abschließen. Fluchtaufgaben sind eine weitere Möglichkeit, XP zu erhalten. Stelle sicher, dass du Sicherungen reparierst und Batterien zerstörst.

