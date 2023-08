Texas Chain Saw Massacre: Das sagen die Kritiker

Das macht mich unsicher ob ich es mir holen soll.

Leider erhalten wir als Redaktion nicht jedes Game für einen persönlichen Test. So auch dieses Horrorgame. Und mir bleibt folglich gerade nur, die Wertungen anderer Game-Magazine zu lesen und für euch zu übersetzen und zusammenzufassen, wie das Game ankommt.

In einer Ära, in der Horror-Spiele einst hauptsächlich auf Einzelspielererfahrungen beschränkt waren, hat sich dies im letzten Jahrzehnt mit dem Aufstieg asymmetrischer Multiplayer-Horrorspiele geändert. Das beliebteste unter ihnen ist Dead by Daylight von Behaviour Interactive, obwohl auch Friday the 13th: The Game gewisse Erfolge erzielen konnte. Nun versucht sich The Texas Chain Saw Massacre von Sumo Digital und dem Publisher Gun Interactive von Friday the 13th am Genre, indem es eine Videospielversion des Original-Horrorfilms von 1974 schafft.

Die kulturell bedeutsame Horrorfilmikone von 1974, “The Texas Chain Saw Massacre”, hat zahllose Nachahmer beeinflusst und Tropen hervorgebracht, die bis heute in Slasher-Filmen zu sehen sind. Ein Videospiel zu schaffen, das dem Erbe des Films gerecht wird, ist eine große Herausforderung, doch Sumo Digital hat es geschafft, den rauen Horror des Films in Form eines asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiels zu rekreieren, das sich wie eine polierte und kinoreifere Version von Dead by Daylight spielt.

Texas Chain Saw Massacre: Asymetrischer Horror gut aufpoliert

Die meisten asymmetrischen Multiplayer-Spiele sind 1-gegen-4-Szenarien, bei denen eine Person einen besonders mächtigen Charakter steuert und vier andere als meist wehrlose Überlebende spielen. Das Spiel The Texas Chain Saw Massacre setzt stattdessen auf 3 gegen 4, wobei Leatherface und zwei seiner verdrehten Familienmitglieder vier Opfer jagen.

Das Spiel verfügt über drei Karten zum Start: das Familienhaus, die Tankstelle und das Schlachthaus. Alle drei Karten beginnen in dunklen unterirdischen Verliesen, die zu einer der drei genannten Strukturen führen. Jeder, der es schafft, aus den Strukturen zu entkommen, muss noch ein weiteres Gebiet räumen, bevor er das Match überlebt und das Spiel gewinnt.

Das Familienhaus ist zweifellos die beste Karte im Spiel und bietet Horrorfans die Möglichkeit, eine der ikonischsten Locations aus dem Film von 1974 zu erkunden, die mit atemberaubender Detailtreue zum Leben erweckt wurde. Es ist auch am einfachsten zu navigieren. Insbesondere das Schlachthaus kann sowohl für die Killer als auch für die Opfer wie ein Labyrinth wirken, was dazu führen kann, dass die Matches länger dauern als nötig, während jeder irgendwie herumstolpert, um den Ausgang zu finden.

Wie soll man dem Grauen entkommen?

Als Opfer müssen die Spieler Werkzeuge finden, um Ausgänge freizuschalten, während sie gleichzeitig die Killer vermeiden und möglicherweise ein Messer herstellen, um Großvater zu erstechen. Sie können auch Rätsel lösen, um zusätzliche Ausgänge zu öffnen oder andere Anforderungen zu erfüllen, um ihre Flucht zu ermöglichen. Die Killer haben hingegen das Hauptziel, die Opfer daran zu hindern, zu entkommen, aber sie können auch Blut von Eimern auf der Karte sammeln und es dann Großvater füttern.

Großvater ist eine der unheimlicheren Figuren in The Texas Chain Saw Massacre. Die Opfer wecken ihn in jedem Match unweigerlich auf, was zu einem Schreckmoment führt, bei dem er auf dem Bildschirm erscheint, um seine Anwesenheit bekannt zu machen. Nachdem Großvater aufgewacht ist, verwendet er periodisch eine Art Echolot, um den Aufenthaltsort der Opfer preiszugeben, während sie sich heimlich auf der Karte bewegen. Das Füttern von Großvater mit Blut verstärkt seine Echolot-Fähigkeiten und erschwert es den Opfern somit noch mehr, sich zu verstecken.

Als Opfer in The Texas Chain Saw Massacre macht das Spielen mit der richtigen Gruppe von Freunden viel Spaß. Das Spiel schafft es hervorragend, Spannung zu erzeugen und unvergessliche, erschreckende Momente zu schaffen. Wenn die Opfer von den Killern gefunden werden, kommt es zu von Adrenalin getriebenen Verfolgungsjagden, bei denen eine falsche Abzweigung zu einem brutalen, grafischen Tod führen kann. Gleichzeitig ist es aufregend und befriedigend, die Slaughter-Familie auszutricksen und erfolgreich zu entkommen.

Texas Chain Saw Massacre: Ein Erlebnis für Fans

Jedes Opfer hat eine besondere Fähigkeit, die es nutzen kann, um gegenüber den Killern einen Vorteil zu erlangen, wie z.B. Connies Focused-Fähigkeit, mit der sie Schlösser wesentlich schneller als ihre Mitspieler öffnen kann, und das auch noch viel leiser. Es gibt auch Anas Fähigkeit, die ihr mehr Ausdauer verleiht als den anderen Charakteren, und Lelands Fähigkeit, mit der er die Killer niederschlagen kann. Sonny und Julie sind bei weitem nicht so nützlich wie die anderen drei, wobei Sonny Geräusche wahrnehmen kann und Julie ihre Präsenz vor den Killern für begrenzte Zeit verbergen kann. Connies Focused-Fähigkeit ist bei weitem die beste Fähigkeit im Spiel und macht sie praktisch zur Voraussetzung für jedes Team, das ernsthaft darum bemüht ist, lebendig herauszukommen.

Die Killer in The Texas Chain Saw Massacre haben ebenfalls ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten, wie z.B. der Anhalter, der mehr Bewegungsfreiheit hat und Fallen legen kann, oder Leatherface, dessen Kettensäge dazu verwendet werden kann, Hindernisse und Türen zu zerstören und den Opfern so weniger Versteckmöglichkeiten zu bieten. Leider macht das Spielen als Killer in The Texas Chain Saw Massacre bei weitem nicht so viel Spaß wie das Spielen als Opfer.

Die meisten Killer haben im Vergleich zu den Opfern eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten, was das Navigieren durch die labyrinthartigeren Abschnitte der Karten noch frustrierender macht. Die Angst, die beim Spielen als Opfer entsteht, fehlt zwangsläufig, wenn man die Rolle der Killer übernimmt, was den Unterhaltungswert des Spiels stark mindert. Der Beginn der Matches kann auch besonders langweilig sein, wenn man nicht gerade Leatherface spielt, da die anderen Familienmitglieder zu Beginn oberirdisch sind und meistens auf die Opfer warten müssen, bis diese den Weg an die Oberfläche gefunden haben, bevor sie eine echte Rolle im Match spielen.

Was passiert wenn man viele Stunden in das Spiel steckt?

The Texas Chain Saw Massacre kann eine unglaublich unterhaltsame Erfahrung sein, wenn man als Opfer spielt, aber es wird deutlich langwieriger, wenn man in die Rolle der Killer schlüpft. Leider wird auch das Spielen als Opfer nach einer Weile langweilig, da die Karten auswendig gelernt werden und der Schrecken des Unbekannten verloren geht. Es hört auf, eine neuartige Horror-Erfahrung zu sein, und wird zu einem Standard-Multiplayer-Spiel mit Asymmetrie, bei dem der einzige Grund, weiterzuspielen, darin besteht, die Charaktere aufzuleveln und verschiedene Builds auszuprobieren. Neue Karten könnten dazu beitragen, dass The Texas Chain Saw Massacre längerfristig attraktiv bleibt, aber es bleibt abzuwarten, wie viel Unterstützung es nach dem Launch erhalten wird.

Fans könnten zögern, in The Texas Chain Saw Massacre zu investieren, bis ein Fahrplan für kommende Inhalte vorhanden ist. Etwas, worüber sie ebenfalls vorsichtig sein sollten, ist die Tatsache, dass The Texas Chain Saw Massacre keinerlei Offline-Optionen bietet. Es gibt keine Bots und nicht einmal spielbare Tutorials, sodass das Spiel praktisch unspielbar wird, wenn die Spielerbasis schwindet. Es gibt jedoch einen Faktor, der in seinem Sinne wirkt und das Schlimmste verhindern könnte.

The Texas Chain Saw Massacre ist von Tag eins an im Xbox Game Pass erhältlich, was bedeutet, dass Abonnenten von Microsofts Service es spielen können, ohne über ihre übliche Abonnementgebühr hinaus zu bezahlen. Dies hat offensichtlich dazu beigetragen, dass The Texas Chain Saw Massacre zum Launch eine gesunde Spielerbasis hat, und es sollte dazu führen, dass neue Spieler eher bereit sind, es auszuprobieren.

Zum Start ist The Texas Chain Saw Massacre eines der besser aussehenden und polierteren asymmetrischen Multiplayer-Spiele auf dem Markt. Es gelingt hervorragend, die grotesken Vibes des Horrorfilms von 1974 einzufangen und seine Themen brillant in eine Spielerfahrung zu übersetzen. Das Spielen als Opfer mit einer Gruppe von Freunden macht viel Spaß, das Spielen als Killer jedoch bei weitem nicht so aufregend. Nur drei Karten zum Start sind ebenfalls nicht ideal, und das Fehlen von Offline-Optionen im Spiel ist enttäuschend. Hoffentlich werden zukünftige Updates The Texas Chain Saw Massacre zu einem noch besseren Horror-Spiel machen, als es jetzt ist.

Auf Metacritic erreicht das Spiel aktuell im Durchschnitt Wertungen um 70%.