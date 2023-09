Texas Chain Saw Massacre September Update: Patch Notes

Welche Änderungen erwarten euch?

Der neueste September Patch für The Texas Chain Saw Massacre ist da, und er hat eine umfangreiche Liste an Patch-Notizen. Dies kommt weniger als einen Monat nach dem vorherigen Texas Chain Saw Massacre Patch.

The Texas Chain Saw Massacre ist eine Adaption des Films von 1974 mit dem gleichen Namen und das erste Spiel, das auf der zehnteiligen Franchise basiert, seit dem gleichnamigen Titel von 1982. Es war eines der am meisten erwarteten Horror-Spiele des Jahres 2023 und wurde lange vor der Gruselsaison veröffentlicht.

In seiner kurzen Lebensdauer wurde das Spiel für sein einzigartiges asymmetrisches Mehrspieler-Gameplay und seine Treue zur Vorlage positiv aufgenommen, aber kein Spiel ist perfekt. Glücklicherweise waren die Entwickler seit der Veröffentlichung transparent gegenüber den Fans bezüglich ihres Feedbacks und der erforderlichen Patcharbeiten.

Im September gibt es einen Patch für Texas Chain Saw Massacre

Der offizielle Gun Interactive Reddit-Account hat die vollständigen Patch-Notizen für das Texas Chain Saw Massacre Update vom 16. September geteilt. Jede Änderung ist entweder als “Fix”, “Änderung” oder “Anpassung” kategorisiert. Was die Fixes betrifft, so wurden verschiedene Änderungen am spielbaren Charakter Hitchhiker vorgenommen, um einen Fehler zu beheben, der es ihm ermöglichte, durch Wände zu gehen, indem er Fallen stellte, und es den gefangenen Opfern ermöglichte, durch Kriechräume zu kommen oder Lücken zu überqueren.

Auch Johnny und Sissy hatten ihre Angriffe abgeschwächt, um mehr im Einklang mit den anderen Familienmitgliedern zu sein. Ein weiterer Cheat wurde behoben, der es PC-Spielern ermöglicht hätte, ihre Helligkeit zu bestimmten Zeiten anzupassen, wenn dies durch Bearbeiten der Spieldateien verboten ist.

Andere Änderungen wurden an verschiedenen Aspekten des Spiels vorgenommen, darunter Reduzierungen bestimmter Fähigkeitsstufen sowie Änderungen an der Tarnung in Minispielen und der Betäubungsimmunität für verschiedene Charaktere.

Spieler, die die Familie kontrollieren, haben jetzt auch die Möglichkeit, die Sicherungskiste auszuschalten, nachdem sie von einem Opfer eingeschaltet wurde. Eine weitere Änderung in der Kategorie “Anpassung” wurde am Charakter Leland aus The Texas Chain Saw Massacre vorgenommen, da die Dauer seiner Lebensretter-Fähigkeit erhöht wurde.

Kleinigkeiten können viel bewirken, und obwohl viele dieser Gameplay-Änderungen klein erscheinen mögen, könnten sie die robuste Mehrspieler-Meta von The Texas Chain Saw Massacre in erheblichem Maße verändern. Es wird interessant sein zu sehen, welchen Einfluss dieser neue Patch auf das Gameplay haben wird und ob diese Änderungen möglicherweise neue Probleme verursachen, die ein weiterer Patch lösen muss.

In demselben Beitrag wies Gun Interactive darauf hin, dass man sich von wöchentlichen Patches entfernen werde, und vielleicht versuche man, zu beobachten und zu sehen, ob solche Probleme auftreten.

Patch-Notizen für das Texas Chain Saw Massacre Update vom 26. September:

Fix: Hitchhiker-Fallen-Exploit

Behoben: Ein Exploit, bei dem Hitchhiker-Spieler seine Falle verwenden konnten, um durch Wände und Türen zu gelangen.

Fix: Probleme bei der Interaktion mit Hitchhiker-Fallen

Wir haben ein Problem behoben, bei dem Opfer nach dem Betreten einer Hitchhiker-Falle nicht mehr mit Spalten, Kriechräumen und anderen Elementen interagieren konnten.

Fix: Johnny und Sissy-Angriffsbewegung

Johnny und Sissy hatten beide einen Angriffsbereich, der größer war als der der anderen Familienmitglieder.

Wir haben dies angepasst, um es mehr in Einklang mit den anderen Familienmitgliedern zu bringen.

Dies sollte auch die Johnny-Builds korrigieren, die in öffentlichen Spielen verwendet werden.

Fix: Helligkeits-Cheat

Behoben: Ein Problem, das es PC-Nutzern ermöglichte, die Bildschirmhelligkeit außerhalb der akzeptierten Werte durch Bearbeiten von Spieldateien anzupassen.

Änderung: Hitchhiker-Fallen an Leiterausgängen

Wir haben den Bereich oben auf einer Leiter angepasst, an dem der Hitchhiker eine Falle platzieren kann.

Dies ermöglicht immer noch strategisches Spielen, gibt Opfern jedoch die Möglichkeit, der Falle zu begegnen.

Änderung: Sicherungskasten zurücksetzen

Die Familie kann den Sicherungskasten jetzt ausschalten, nachdem ihn ein Opfer eingeschaltet hat.

Es gibt eine Abklingzeit für den Schalter, ähnlich wie bei Generatoren und Autobatterien.

Änderung: Familien-Betäubungsimmunität

Die Familie hat jetzt nach dem Ende einer ersten Betäubung eine 10 Sekunden lange Betäubungsimmunitätsperiode.

Es gibt keine Betäubungsimmunität, nachdem ein Familienmitglied von einem Opfer aus einem Versteck heraus betäubt wurde.

Wenn Sie versuchen, ein Familienmitglied zu betäuben, das immun ist, werden Sie keine Aufforderung für Lelands Fähigkeit oder einen Hinterhältigen Angriff sehen.

Wenn Sie versuchen, ein Familienmitglied, das immun ist, mit einer Tür zuzuschlagen, hat dies keine Wirkung.

Nahaufnahmen variieren alle in der Dauer, da die individuellen Familienmitglieder unterschiedliche Erholungszeiten nach Betäubungen haben, daher ist die Immunitätsperiode für jeden unterschiedlich.

Anpassung: Tae Kwan Tür-Fähigkeitsstufen reduziert

Stufe 1: 5 Sekunden Betäubungsdauer

Stufe 2: 6 Sekunden Betäubungsdauer

Stufe 3: 8 Sekunden Betäubungsdauer

Anpassung: Agitator-Fähigkeitsstufen reduziert

Stufe 1: Reduzierung des Familienbandes um 1,5 Stufen

Stufe 2: Reduzierung des Familienbandes um 2 Stufen

Stufe 3: Reduzierung des Familienbandes um 2,5 Stufen

Anpassung: Stealth-Leistung in Minispielen

Wir haben die Menge des erzeugten Geräuschs in Sammel-Minispielen bei voller Tarnung angepasst.

Anpassung: Stun-Dauer der Leland-Fähigkeit

Wir haben die Stun-Dauer-Upgrades für Lelands Lebensretter-Fähigkeit angepasst.

The Texas Chain Saw Massacre ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.