The Texas Chain Saw Massacre wird keinen Offline-Modus oder Bots haben

The Texas Chain Saw Massacre (c) Sumo Digital

The Texas Chain Saw Massacre von Sumo Digital wird nächsten Monat veröffentlicht. Obwohl es auf einem völlig anderem Horror-Slasher-Franchise basiert, weist es Ähnlichkeiten mit Friday the 13th: The Game auf.

Als asymmetrisches Multiplayer-Spiel ermöglicht es einem Team, die Opfer zu kontrollieren, die einem Killer aus der Slaughter Family entkommen müssen. Eine der größten Änderungen im Vergleich zum vorherigen Titel von Gun Interactive ist das Fehlen von Bots oder der Möglichkeit, offline zu spielen. Laut MP1st erklärte das Unternehmen: “Wir haben offline Bots für diesen Titel nicht berücksichtigt. Wir haben viel aus unseren Erfahrungen mit Friday the 13th gelernt und wissen, wie viel Zeit und Mühe es erfordert, glaubwürdige Bots in einem Spiel zu implementieren. Dies hätte uns gezwungen, unsere Hauptspiel-Features stark zu reduzieren und somit das Gesamterlebnis zu beeinträchtigen, das wir erschaffen wollten. Unser Fokus lag darauf, das asymmetrische Horror-Genre so weit wie möglich voranzubringen. Unser Ziel war es, eine einzigartige PvP-Erfahrung in der Welt von The Texas Chain Saw Massacre zu kreiren.”

Natürlich schließt das Unternehmen die Möglichkeit nicht aus, in Zukunft Bots oder Offline-Spielmodi einzuführen, wenn die Nachfrage besteht. Weitere Updates dazu werden dann zu gegebener Zeit folgen.

The Texas Chain Saw Massacre wird am 18. August für Xbox Series X/S, PS5, PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht und wird auch am Veröffentlichungstag auf dem Game Pass verfügbar sein. Gun Interactive hat bestätigt, dass die PS5- und Xbox Series X-Versionen Performance- und Quality-Modi für 60 FPS bzw. 30 FPS haben werden. Die Bildraten für Konsolen der vorherigen Generation müssen noch bestätigt werden.