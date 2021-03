YouTuber lädt Tenet auf Game Boy Advance um Christopher Nolan zu ärgern

John David Washington und Robert Patinson in Tenet © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Photo Credit: Melinda Sue Gordon

Den Film selbst kann man mögen oder auch nicht, das ist tatsächlich ein Thema, dass man eigens lang und breit Diskutieren kann. Was jedoch sehr viele Gemüter erregt hatte, war Nolans bestimmende Entscheidung, den Film trotz (noch aktuell) vorherrschender Pandemie in die Kinos zu bringen. Den Christopher Nolan bestand darauf, dass Tenet in einem Kinosaal gesehen werden muss. Um ihn zu ärgern, hat ein YouTuber Tenet auf Game Boy Advance Cartridges gespielt.

Tenet auf dem Game Boy Advance schauen

Der YouTuber WULFF DEN hat es geschafft Tenet auf Game Boy Advance Cartridges zu laden. Nach Christopher Nolans offiziellem Statement „Tenet ist ein Film dessen Ton und Bildqualität unbedingt in einem Kino auf der großen Leinwand erlebt werden muss“ mitten in einer der Hoch-Phasen der Pandemie in Amerika, stieß dem YouTuber sauer auf.

Also packte er den Film auf insgesamt fünf Video Cartridges für den Game Boy Advance. Mit einem „Do it yourself“ Video leitet er auch andere Zuseher an, wie man auf legalem Weg Tenet auf dem GBA sehen kann. Um den Film auf die (Zitat) „Schlimmste mögliche Weise“ zu sehen. Damit will er direkt Christopher Nolan ärgern und ihm wohl zeigen, was er von der Aussage hielt.