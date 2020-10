Tencent kauft Beteiligung an GTFO-Entwickler 10 Chambers

Tencent, der Videospiel-Riese aus China, hat seine Position im Westen neuerlich gestärkt. Man hat sich eine große Beteiligung am schwedischen Entwickler 10 Chambers Collective gegönnt. Das Studio ist vor allem für GTFO bekannt, ein von Fans und Kritikern gefeiertes Werk. Das Spiel versetzt die Spieler in die Lage von Gefangenen, die tief in den Untergrund geschickt wurden, um verschiedene Aufgaben gegen Horden monströser Kreaturen unbekannter Herkunft zu erfüllen.

Obwohl die genaue Größe und der Wert der Investition von Tencent nicht bekannt gegeben wurden, sollten die beträchtlichen Ressourcen des chinesischen Publishers 10 Chambers Collective den letzten Anstoß zur vollständigen Veröffentlichung von GTFO geben, das sich seit dem 9. Dezember 2019 im Steam Early Access befindet. Der schwedische Entwickler hat zuletzt Personal aufgestockt, nachdem Overkill Software geschlossen wurde.

In einer Pressemitteilung erklärte der Mitbegründer und Kreativdirektor von 10 Chambers, Ulf Andersson, dass die langfristigen Ziele des Studios „mehr Muskeln“ erfordern würden. Das Studio arbeitet derzeit an dem nächsten großen Update des Spiels, das neue Karten, Szenarien und Feinde hinzufügen wird.

…. commitment to GTFO and its community. Nothing changes with GTFO, and we’re still here, right now hard at work on the next major GTFO update, Rundown #004.

— 10 Chambers (@TenChambers) October 1, 2020