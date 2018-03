Der Video-Streaming-Anbieter Twitch und BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Publisher von TEKKEN 7, kündigen die Rückkehr der TEKKEN World Tour für 2018 an.

Twitch fungiert dabei als offizieller Managing Partner der TEKKEN 7-Liga, der Circuit-Turniere und der Inhalte mit internationalen Umfang. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, TEKKEN 7-Community weiter auszubauen und das ununterbrochene, langfristige Wachstum des historischen Fighting-Game-Franchise weiter zu fördern. Alle Turniere können exklusiv auf Twitch.tv/Tekken mitverfolgt werden.

Die TEKKEN World Tour 2018 beginnt am 16. März bei Final Round in Atlanta, GA, mit weiteren Zwischenstopps in Kalifornien, Texas, Illinois, Florida, Pennsylvania und Toronto, Kanada. Neben Deutschland zählen Thailand, Hong Kong, Kuwait, Korea, Italien, Australien, Peru und das Vereinigte Königreich zu weiteren internationalen Stopps. Teilnehmer können sich auf den Webseiten der regionalen Events registrieren und sich ihren Weg an die Spitze der Bestenlisten der TEKKEN World Tour bahnen.

Die diesjährige TEKKEN World Tour nimmt ein breiteres, globales Format an, indem sie Teilnehmer mit Ranking Points belohnt, welche basierend auf der lokalen Performance verteilt werden. Die achtmonatige Saison, welche vom März bis November 2018 andauert, erreicht bei den TEKKEN World Tour Finals ihren Höhepunkt. Diese finden im niederländischen Amsterdam statt und belohnen die Gewinner mit Geldpreisen.