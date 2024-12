Super Smash Bros. Ultimate erschien heute vor 6 Jahren

Heute feiern die Fans von Super Smash Bros. Ultimate weltweit den sechsten Jahrestag des Spiels. Ursprünglich am 7. Dezember 2018 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht, hat das Spiel seitdem zahlreiche bedeutende Updates und zwei DLC-Fighter-Passes erhalten. Die japanische Plattform Famitsu hat diesen besonderen Anlass ebenfalls hervorgehoben und betont, dass das Spiel weiterhin eine große aktive Community hat. Laut den offiziellen Zahlen von Nintendo hat der Titel mittlerweile über 35 Millionen Einheiten weltweit verkauft und ist somit das dritterfolgreichste Spiel für die Switch, direkt hinter Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe.

Die letzte große Ergänzung des Spiels erfolgte im Februar 2024 mit dem finalen DLC-Kämpfer „Sora“ aus Kingdom Hearts. Trotzdem gibt es weiterhin Updates und kleinere Verbesserungen, wie die kürzlich veröffentlichte Version 13.0.3 im Oktober 2024. Masahiro Sakurai, der Schöpfer und Game Director von Super Smash Bros. Ultimate, hat im Oktober 2024 bestätigt, dass er an einem neuen Spiel arbeitet, jedoch sind die näheren Details dazu bisher noch unbekannt. Fans spekulieren auch bereits, was das neue Projekt sein könnte und freuen sich auf weitere spannende Ankündigungen.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Super Smash Bros. Ultimate ist seit sechs Jahren auf dem Markt

Die sechste Veröffentlichungsjahresfeier hat viele der Spieler dazu inspiriert, ihre Lieblingserinnerungen und Erfahrungen mit dem Spiel in sozialen Medien zu teilen. Viele Fans betonen die Vielfalt der spielbaren Charaktere, die epischen Kämpfe und die tiefgehenden Spielmodi, die das Spiel so einzigartig machen. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung die Serie sich in Zukunft entwickeln wird, aber die anhaltende Popularität und die positive Resonanz der Spieler geben Hoffnung auf weitere spannende Inhalte und Updates.

Hast du Super Smash Bros. Ultimate auch schon gespielt? Welche Charaktere und Modi gefallen dir am besten?

Auf der Suche nach günstigen Steam-Keys, PlayStation-, oder Nintendo-Guthaben, usw.? - Unterstütze uns mit einem Kauf bei Kinguin*

Hier geht es zu unserer ausführlichen Game Review zu Mario & Luigi: Brothership.

Quelle: x.com via @famitsu