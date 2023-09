Starfield erreicht nach 20 Tagen mehr als 10 Millionen Spieler

Ein weiterer neuer Rekord für Starfield, dem neuesten Rollenspiel von Bethesda für Windows PC und Xbox Series X/S.

Starfield - (C) Bethesda

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Starfield hat kürzlich die beeindruckende Marke von 10 Millionen Spielern erreicht. Xbox verkündete diesen Erfolg stolz auf dem offiziellen X-Konto (vormals Twitter) des Spiels. Obwohl Xbox keine detaillierten Statistiken über die Plattformen bereitstellte, auf denen das Spiel gespielt wurde, ist anzunehmen, dass viele dieser Spieler Xbox Game Pass-Abonnenten sind, da Starfield von Anfang an im Xbox Game Pass verfügbar war.

Die Veröffentlichung von Starfield am 6. September 2023 markierte den bisher größten Start eines Bethesda-Spiels, wie Xbox betont. Die Zukunft wird zeigen, ob Starfield das hohe Ansehen erreicht, das einige der klassischen Bethesda-Titel wie “The Elder Scrolls V: Skyrim” genossen haben. Xbox kann jedoch zufrieden mit diesen beeindruckenden Spielerzahlen sein.

Starfield: Verkauft Microsoft dadurch mehr Xbox-Konsolen?

Die Frage, ob Starfield zu einem signifikanten Anstieg der Verkäufe von Xbox-Konsolen führen wird, bleibt spannend. Laut aktuellen Hardware-Verkaufsschätzungen konnte sich die Xbox Series X/S bis Ende August 2023 rund 23,2 Millionen Mal verkaufen. Die PlayStation 5 (PS5) die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt erschienen ist liegt bei etwa 42,2 Millionen verkaufter Einheiten. Also fast doppelt so stark. Mit Marvel’s Spider-Man 2 gibt es ein Top-Spiel für den Herbst, sicherlich nicht so “groß” wie Starfield, aber ein Titel von Insomniac, dem man Augenmerk schenken sollte.

Vor dem Release hat Microsoft verschiedene Maßnahmen ergriffen, um auch den Umsatz (mit dem Xbox Game Pass) zu steigern. So wurde die 1-Euro-Testversion abgeschafft. Starfield gibt es also nur für jene XGP-Spieler, die auch dafür den vollen Preis zahlen.

Ob Microsoft mit Starfield mehr Xbox Series X/S-Konsolen verkaufen wird, wird sich zeigen. Immerhin benötigt man einen ordentlichen Gaming-PC, um das Weltraum-Epos von Bethesda überhaupt flüssig laufen zu lassen, vor allem zu Release – wie auch unser Testbericht zeigte.

Starfield ist jetzt für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar. Das Spielerinteresse ist noch immer hoch, wie aktuelle Zahlen des Spiels auf Steam zeigen.